„Österreich-Bild“ aus dem Landesstudio Kärnten: „Spielplatz der Natur – 20 Jahre Naturpark Weissensee“

Wien (OTS) -

Zum 20-jährigen Jubiläum des Naturparks Weissensee nimmt die neue „Österreich-Bild“-Dokumentation aus dem Landesstudio Kärnten die Zuschauerinnen und Zuschauer mit in eine besondere Naturlandschaft Kärntens. Rangerinnen und Ranger, innovative Projekte und wissenschaftliche Initiativen zeigen, wie hier Schutz, Forschung und nachhaltiger Tourismus erfolgreich miteinander verbunden werden. Zu sehen ist „Spielplatz der Natur – 20 Jahre Naturpark Weissensee“ am Sonntag, dem 15. Februar 2026, um 18.25 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON.

Der Naturpark Weissensee, eingebettet zwischen dem Drau- und dem Gailtal, gilt als Naturjuwel in Kärnten. Trotz einer kontinuierlichen touristischen Entwicklung ist es gelungen, die wertvolle Natur weitgehend zu bewahren und zu schützen. So sind zwei Drittel des auf 930 m Seehöhe gelegenen Bergsees unverbaut.

Vor 20 Jahren entschieden sich alle Beteiligten mit Unterstützung von Expertinnen und Experten, einen Naturpark ins Leben zu rufen. Auch zwei Jahrzehnte später wird dieser nicht nur geschätzt, sondern auf breiter Ebene akzeptiert und unterstützt. Grundlage ist das Säulen-Modell der österreichischen Naturparks, welches Natur- und Umweltschutz, Erholung, Bildung und Regionalentwicklung umfasst. Der Weissensee erweitert dieses Modell durch eine zusätzliche Säule: die Forschung.

Das „Österreich-Bild“ aus dem Landesstudio Kärnten zeigt nicht nur die herrlichen Landschaften des Weissensees in verschiedenen Jahreszeiten, sondern begleitet auch Rangerinnen und Ranger des Naturparks bei ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit. Die Themen reichen von der Suche nach Fossilien auf der Fischeralm und dem Aufforsten von Waldflächen, die sich zum „Urwald“ entwickeln sollen, über eine Fahrt mit dem Genuss-Floß und regionale Spezialitäten bis hin zum Vergnügen auf dem Eis. Ein besonderer Höhepunkt ist die alternative Elf-Städte-Tour, die alljährlich mit Gästen aus den Niederlanden zu einem touristischen Großereignis wird.

Landesdirektorin Karin Bernhard: „Der Naturpark Weissensee ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie Naturschutz und nachhaltige Nutzung harmonisch miteinander verbunden werden können. Die Dokumentation verdeutlicht, wie seit zwei Jahrzehnten durch gezielte Maßnahmen und engagierte Betreuung eine intakte Landschaft erhalten bleibt und gleichzeitig ein bewusstes touristisches Erlebnis geboten wird. Mit der zusätzlichen Säule der Forschung setzt der Weissensee Maßstäbe und zeigt, dass ein Naturpark weit mehr sein kann als ein Schutzgebiet – er ist ein lebendiger Ort für Natur, Wissenschaft und Gemeinschaft. Das Landesstudio Kärnten freut sich, solche nachhaltigen und innovativen Projekte dem Publikum näherzubringen.“