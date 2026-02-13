Notruf Niederösterreich – vom Alarm zum Einsatz

St. Pölten (OTS) -

Notruf Niederösterreich ist die zentrale Leitstelle für Einsatzorganisationen, vor allem unterschiedlicher Rettungsdienste, und damit für Gesundheits- und Notrufdienste. Die Einrichtung ist verantwortlich für die Entgegennahme und Disposition von täglich mehreren tausend Notrufen und Krankentransportanforderungen. Hotlines und Informationsdienste wie 141 der Ärztenotruf oder 1450 die Gesundheitsberatung liegen ebenfalls in den Händen des Teams von Notruf Niederösterreich.

Welche Räder in Bewegung gesetzt werden, wenn man in Niederösterreich einen medizinischen Notruf tätigt, welche Einsatzorganisationen von Notruf NÖ alarmiert werden und vieles mehr, das hinterfragt und zeigt der Film aus dem ORF-Landesstudio Niederösterreich (Gestaltung: Marietheres van Veen, Kamera: Andreas Kotzmann) mit einem Blick hinter die Kulissen.

Anhand eines international bewährten Fragenkatalogs setzen die Mitarbeitenden von Notruf Niederösterreich alle Hebel in Bewegung, um herauszufinden, wie sie den Menschen helfen können. Sei es mit Hilfe von Gesundheitsberatung, Organisation eines Krankentransportes oder rascheste Hilfe mittels Notarzthubschrauber. Die Expertise aus Niederösterreich ist international gefragt, Notruf NÖ ist Vorbild für andere ähnliche Organisationen im Ausland.

Die Kontaktaufnahme mit dem Notruf Team kann per Telefon oder auch per Internet oder Messenger-Apps erfolgen. Immer steht eine Notrufexpertin oder ein Notrufexperte zur Verfügung.

Das „Österreich-Bild“ aus dem Landesstudio Niederösterreich zeigt die Menschen bei Notruf NÖ, die diese Anrufe entgegennehmen, bei der Arbeit, in der Ausbildung und gibt auch mit Fallbeispielen Einblick in Ablauf und Dokumentation der Einsätze.

Wie funktioniert Qualitätsmanagement? Wieso ist das Know-how aus Niederösterreich international gefragt? Und wie läuft ein grenzüberschreitender Einsatz ab? Dokumentierte Einsätze geben den Blick frei auf das tägliche Brot der Agents von Notruf Niederösterreich. Spannend, informativ und emotional.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer