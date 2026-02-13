- 13.02.2026, 12:32:32
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„Das Gespräch“ zum Thema „Die Akte Epstein: Steht die Elite über dem Gesetz?“
Am 15. Februar um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit Hartmann, Kastner, Frey und Stanić
Präsidenten, Prinzen, Milliardäre, Stars: Millionen Daten geben einen Einblick, wie sich eine Elite weltweit um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein scharte. Der Fall offenbart einen der größten Missbrauchsskandale und eine Parallelgesellschaft, die sich über Regeln und Gesetze hinwegsetzt. Welche Spuren reichen bis nach Österreich, welche Schlüsse lassen sich aus den Akten ziehen und wie sehr wird dadurch unsere Demokratie untergraben? Darüber führt Susanne Schnabl am Sonntag, dem 15. Februar 2026, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „Das Gespräch“ mit:
Michael Hartmann
Elitenforscher, Universität Darmstadt
Adelheid Kastner
Psychiaterin
Eric Frey
„Der Standard“
Alexandra Stanić
Journalistin und Podcasterin
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