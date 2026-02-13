Rauschende Ballnacht: Bis zu 1,574 Millionen sahen „Wiener Opernball 2026“

Wien (OTS) -

Den „Wiener Opernball 2026“ im TV wollte gestern, am 12. Februar, auch heuer wieder ein Millionenpublikum erste Reihe fußfrei live genießen. Der Ball der Bälle in ORF 2 lockte bis zu 1,574 Millionen Zuschauer:innen vor die Bildschirme. Den Start des glamourösen Abends mit „Wiener Opernball 2026: Alles tanzt – Ankunft der Gäste“ um 20.15 Uhr verfolgten im Schnitt 1,171 Millionen bei einem Marktanteil von 43 Prozent. „Die Eröffnung“ um 21.40 Uhr sahen im Schnitt 1,414 Millionen Zuschauer:innen bei einem Marktanteil von 56 Prozent, in den jungen Zielgruppen (E–49 bzw. E–29) wurden Marktanteile von 48 bzw. 60 Prozent erreicht. Bei „Das Fest“, das anschließend an die „ZIB 2“ zu sehen war, waren im Schnitt 670.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei einem Marktanteil von 51 Prozent dabei. Die gesamte ORF-2-Live-Übertragung erreichte im Schnitt 1,119 Millionen Zuseher:innen und einen Marktanteil von 50 Prozent.

Insgesamt waren 2,634 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bzw. 35 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren (weitester Seherkreis) beim Opernball-Abend in ORF 2 und via 3sat in Österreich dabei.

Bei der gestrigen ORF-Opernball-Übertragung via 3sat in Deutschland ließen sich „Die Eröffnung“ 1,11 Millionen Zuschauer:innen nicht entgehen, der Marktanteil lag bei 5,8 Prozent.

Damit nicht genug der Topwerte: Gemeinsam mit den erfolgreichen Olympia-Übertragungen von gestern erreichte der ORF einen Tagesmarktanteil von 53,1 Prozent – das ist der höchste Wert seit dem 28. September 2008, dem Tag der damaligen Nationalratswahl.

Der „Wiener Opernball 2026“ am Tag danach im ORF

Und auch heute, am 13. Februar, dem Tag nach dem Event, widmet der ORF dem Ball des Jahres zahlreiche Berichte und Sendungen mit allen Highlights der vergangenen Ballnacht: Von „Studio 2“ über die „Seitenblicke“ bis zu „Alles Opernball“ um 20.15 Uhr sowie „Alles Walzer – nach dem Ball ist vor dem Ball!“ um 21.05 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON – von Nachberichten der ORF-Landesstudios, in ORF III und Ö3 bis zum ORF.at-Netzwerk. Auch Peter Klien hat sich mit seinem Mikrofon ins Ballgeschehen begeben und betrachtet das Ballgeflüster auf gewohnt satirischen Art in „Gute Nacht Österreich“ um 22.50 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON. Eine ORF-ON-Video-Kollektion zeigt weiterhin die Highlights der Ballnacht und sendungsbegleitende Inhalte.

Weitere Infos zur Berichterstattung sind unter presse.ORF.at abrufbar.

