SPÖ-Termine von 16. bis 22. Februar 2026

Wien (OTS) -

MONTAG, 16. Februar 2026

Finanzminister Markus Materbauer nimmt am Treffen der europäischen Finanzminister*innen (Ecofin) in Brüssel teil (bis 17. Februar).

19.00 Uhr Screening und Diskussion „Victor Adler: Was sagt uns dieser Baumeister der Republik Österreich heute?“ mit Renata Schmidtkunz, Bürgermeister Michael Ludwig, Gabriela Hauch, Wolfgang Maderthaner und Robert Misik. Infos und Anmeldung unter https://www.kreisky-forum.org/category/event/?lang=de#item-12557 (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 17. Februar 2026

Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt ist bei den Olympischen Spielen in Italien.

9.00 Uhr Bundesministerin Korinna Schumann hält ein Statement beim Symposium „Zwischen Schlagzeile und Schutz – Kriminalitätsopfer in den Medien“, das anlässlich des Europäischen Tags der Kriminalitätsopfer stattfindet (BMI, Herrengasse 7, 1010 Wien).

9.00 Uhr SPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Bayr bei einer überparteilichen Pressekonferenz anlässlich des Ukraine-Roundtables (Besprechungszimmer 6 im Parlament).

10.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Bundeskanzleramt).

19.00 Uhr Im Rahmen der Reihe „Zeitenwende“, kuratiert von Cathrin Kahlweit, spricht Kahlweit mit Franziska Davies und Gerhard Mangott über „Das Fünfte Jahr: Die Ukraine im Krieg“. Infos und Anmeldung unter https://www.kreisky-forum.org/category/event/?lang=de#item-12557 (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 18. Februar 2026

Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt ist bei den Olympischen Spielen in Italien.

DONNERSTAG, 19. Februar 2026

Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures nimmt an der Wintertagung der Parlamentarischen Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in der Wiener Hofburg teil (bis 20. Februar).

10.30 Uhr Die Präsidiale des Nationalrats tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

18.00 Uhr Im Rahmen der „Gemeinsam auf Kurs”-Tour des SPÖ-Regierungsteams ist Bundesminister Markus Marterbauer in Wien (Rußbergstr. 13/13 im Hochhaus, 1210 Wien).

18.00 Uhr Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures nimmt an der frauenpolitischen Veranstaltung mit Podiumsdiskussion zum Thema „Gestaltungsmacht und Gleichstellung – Frauen in Führungspositionen zwischen Anspruch und Realität“, organisiert von der „Sektion ohne Namen (SON)“, teil (Utopia, AK-Bildungszentrum, Theresianumgasse 16-18, 1040 Wien).

FREITAG, 20. Februar 2026

9.00 Uhr SPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Bayr hält Begrüßungsworte bei der Wintertagung der Parlamentarischen Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in der Wiener Hofburg.

20.00 Uhr Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig übernimmt den Ehrenschutz beim SWV-Ball (Casino Baden).

18.00 Uhr SPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Bayr bei einer Paneldiskussion über Menschenrechte und Kinderrechte (12 Jahre seit Beginn der Okkupation der Krim). Keine Anmeldung erforderlich. (MRIJA-Verein, Bräuhausgasse 40, 1050 Wien).



(Schluss) bj/ls