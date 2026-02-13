Michael Radspieler wird neuer Leiter der AK-Kommunikation

Graz (OTS) -

Michael Radspieler ist als Bestqualifizierter aus einem mehrstufigen Auswahlverfahren hervorgegangen. Er blickt auf langjährige Erfahrung in der Marketing- und Kommunikationsbranche und ist aktuell als Geschäftsführer der Agentur idlab media tätig. Für die Übernahme der neuen Funktion wird er sowohl die Geschäftsführung, als auch die Gesellschaftsanteile an der Agentur zurücklegen.

Bis Juni wird Mag. Daniel Windisch weiterhin interimistisch die Abteilungsleitung ausüben und im Anschluss wieder andere Aufgaben in der Stabsstelle Marketing & Kommunikation übernehmen.

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