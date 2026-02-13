  • 13.02.2026, 12:01:03
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Kranzniederlegung zum 100. Geburtstag von Alt-Landeshauptmann Siegfried Ludwig

Der NÖAAB würdigt das Lebenswerk eines Mannes, der Niederösterreich in entscheidenden Jahren geprägt und das Land nachhaltig gestaltet hat.

St. Pölten (OTS) - 

Heute jährt sich der Geburtstag von Alt-Landeshauptmann Siegfried Ludwig zum 100. Mal.

Siegfried Ludwig (14. Februar 1926 – †16. April 2013) war von 1981 bis 1992 Landeshauptmann von Niederösterreich und prägte eine Ära des Aufbruchs. Unter seiner Führung wurde unter anderem St. Pölten zur Landeshauptstadt, wichtige Infrastrukturprojekte wie der Marchfeldkanal umgesetzt und Bildungseinrichtungen modernisiert. Auch die Interessen der Niederösterreichischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer lagen ihm stets am Herzen – ein Engagement, das er von 1978 bis 1980 als Landesobmann des Niederösterreichischen Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbundes (NÖAAB) eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Christiane Teschl-Hofmeister, Landesobfrau des NÖAAB, würdigt: „Siegfried Ludwig war ein Landeshauptmann mit Weitblick, ein Vordenker für unser Land und als NÖAAB-Landesobmann ein verlässlicher Partner der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Sein Einsatz für die Menschen in Niederösterreich bleibt unvergessen."

Zum Jubiläum gedenkt der NÖAAB mit einer Kranzniederlegung am Perchtoldsdorfer Friedhof des Lebens und Wirkens von Siegfried Ludwig dessen Visionen und Engagement bis heute die Politik Niederösterreichs prägen.

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Michael Heiplik
Telefon: 02742 9020 5100
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