  • 13.02.2026, 12:01:02
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ÖWA: oe24 startet als Online-Nummer-1 ins neue Jahr

Mehr als 3,9 Millionen Unique User für oe24-Netzwerk im Jänner – Bereits 54,2 Prozent Reichweite

Wien (OTS) - 

Sensationeller Start für oe24 ins neue Jahr: In der aktuellen Österreichischen Webanalyse (ÖWA) für Jänner liegt das oe24-Netzwerk bei den Unique Usern auf Platz 1 aller privaten Dachangebote. 3.929.468 Österreicher:innen surften im Jänner bereits auf oe24 – ein Plus von 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr! Damit erreichte das oe24-Netzwerk im Jänner eine Reichweite von 54,2 Prozent. Das heißt: Mehr als jeder zweite österreichische Internet-User besuchte im Jänner bereits oe24.

Damit liegt das oe24-Netzwerk bei den ÖWA-Dachangeboten vor dem Krone.at-Gesamtangebot mit 3.821.223 Unique Usern, den Kurier Online Medien mit 3.704.084 Unique Usern, dem Heute.at-Dachangebot mit 3.672.839 Unique Usern und dem derstandard.at Network mit 3.426.260 Unique Usern.

Auch bei den anderen von der ÖWA ausgewiesenen Werten konnte das oe24-Netzwerk gegenüber dem Vorjahr stark zulegen: Bei den Unique Clients wächst oe24 sogar um 52 Prozent und liegt nun bereits bei 8.585.045 Unique Clients im Jänner. Bei den Visits erreicht das oe24-Netzwerk mit 34.414.389 Visits ebenfalls einen neuen Bestwert (ein Plus von 17 Prozent zum Vorjahr).

oe24 Media Group CEO Niki Fellner: „Unser großes Ziel war es, mit oe24 zur Online-Nummer-1 in Österreich zu werden. Umso erfreulicher ist es, dass wir jetzt als Nummer 1 in das neue Jahr 2026 starten. Kein anderes großes Online-Dachangebot wächst in der ÖWA so stark wie oe24. Dieser Erfolg ist ein riesiger Schritt in unserer konsequenten Digital-First-Strategie und ein Ansporn, unsere Position als führendes digitales Medienhaus weiter auszubauen.“

Quelle: ÖWA, Jänner 2026 vs. Jänner 2025, Dachangebote

Rückfragen & Kontakt

Tanja Duhovich
Head of Marketing & Communication
oe24 media group GmbH
[email protected]
www.oe24.at

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