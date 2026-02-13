KORREKTUR zu OTS0052 vom 13.02.2026: Know-how für eine Welt ohne Barrieren

Wien (OTS) -

Die Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs beteiligt sich von 18. bis 20. Februar an der Zero Project Conference in der Wiener UNO-City. Sie bringt Expertise zu digitaler Zugänglichkeit und technologischen Entwicklungen in zentrale gesellschaftliche und wirtschaftliche Themen ein.



Neben einem Infostand ist die Organisation in Panels zu Smart Cities, digitalen Lösungen, KI-Assistenzsystemen und Standards vertreten. Klaus Höckner, stv. Vorstandsvorsitzender, der als nationaler Botschafter von AccessibleEU selbst 3 Sessions leitet, betont: „Digitale Innovation muss inklusiv sein, damit Lösungen für alle nutzbar werden und langfristig gesellschaftlich wirken.“



Elmar Fürst, Vorstandsvorsitzender, hebt hervor: „Die Zero Project Conference ist ein Forum für inklusive Entwicklungen. Wir gestalten Veränderungen aktiv mit und fördern Barrierefreiheit als gesamtgesellschaftliches Zukunftsthema.“ Werner Rosenberger, Experte für digitale Barrierefreiheit, ergänzt: „Unternehmen brauchen verlässliche Leitlinien. Standards und Zertifikate können genau das leisten.“ Christian Zehetgruber, Geschäftsführer der Videbis, präsentiert moderne, teils KI-gestützte Lesegeräte und betont: „Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz – von individueller Beratung über Schulungen bis zur eigenen Produktentwicklung für Menschen aller Altersgruppen.“

Gemeinsam mit der Hilfsgemeinschaft ist auch die IAAP D-A-CH vertreten. Ihre diesjährige Session widmet sich technologischen Lösungen für mehr digitale Zugänglichkeit.

Zudem stellt die Hilfsgemeinschaft Bildungsinitiativen vor, darunter ein Erasmus+-Projekt mit Bildungsreisen für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen zur Stärkung von Austausch und Qualifizierung. Dieses Projekt wurde von der EU kofinanziert.

Die Teilnahme unterstreicht die Rolle der Hilfsgemeinschaft als aktive Mitgestalterin einer inklusiven Gesellschaft.



Weitere Informationen:

https://zeroproject.org/conferences/zero-project-conference-2026