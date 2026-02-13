Rotes Kreuz und St. Anna Kinderspital: „Krebs macht auch vor Kindern nicht halt! Blutspenden sind essenziell, um ihr Leben zu retten.“

Wien (OTS) -

Ein Rundgang durch die onkologischen Stationen im St. Anna Kinderspital macht betroffen. Jeden Tag kämpfen hier Kinder ums Überleben. Anstatt mit ihren Eltern die ersten Schritte ins Leben zu machen, mit ihren Freund:innen zu spielen oder sich in ihren Peergroups zu bewegen, sind für sie Krankenbetten, medizinische Therapien und deren Nebenwirkungen der Alltag – denn sie kämpfen gegen den Krebs. „In Österreich erhalten jedes Jahr 250 bis 300 Kinder und Jugendliche die lebensbedrohliche Diagnose Krebs“, erklärt Univ.-Prof. OA Dr. Andishe Attarbaschi, Co-Direktor des St. Anna Kinderspitals vor dem Welt-Kinderkrebstag am Sonntag, dem 15. Februar. „In 45 Prozent der Fälle werden akute Leukämien – sprich Blutkrebs – oder hochmaligne Lymphome – Lymphdrüsenkrebs – diagnostiziert. Die Prognosen bei diesen häufigen Krebsformen haben sich in den letzten Jahrzehnten enorm verbessert. Je nach Unterart liegt die Heilungsrate heute bei 85 bis 95 Prozent. Die supportive Therapie mit Blutprodukten ist ein wesentlicher Faktor für den Behandlungserfolg – nur deren Vorhandensein erlaubt uns, hochintensive Chemotherapien oder Knochenmarkstransplantationen durchzuführen, die stets mit einer Blutarmut einhergehen.“

Blutprodukte als entscheidender Faktor in der Krebstherapie

„Für erfolgreiche Krebstherapien sind oft viele Blutkonserven notwendig“, so Dr. Ursula Kreil, Transfusionsmedizinerin und stellvertretende medizinische Leiterin der Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und das Burgenland beim Österreichischen Roten Kreuz. „Aus dem gespendeten Blut können darüber hinaus viele weitere Blutprodukte gewonnen werden, die für Krebstherapien entscheidend sind.“ Konkret liefert das Rote Kreuz pro Jahr 3.000 Blutkonserven in Form von Erythrozytenkonzentraten und 1.500 Blutprodukte in Form von Thrombozytenkonzentraten an das St. Anna Kinderspital. Außerdem werden für das Krankenhaus sämtliche mit Blutkonserven verbundene labordiagnostische Leistungen vom Roten Kreuz bereitgestellt.

93 Blutkonserven retteten das Leben von Sarah

Die 21-jährige Sarah Elmer hat ihre schwere Erkrankung nicht zuletzt dank der Blutspenden überlebt, da nur deren Gaben die durch die Chemotherapie verursachte Blutarmut überbrücken können. Im Alter von 10 Jahren wurde bei ihr eine bilineare Leukämie, eine seltene Art von Blutkrebs, diagnostiziert. Inzwischen gilt sie als geheilt. „93 Blutkonserven wurden für meine Therapie benötigt“, erinnert sie sich. „Es war eine schwierige Zeit für mich und meine Eltern – zum Glück war die Behandlung erfolgreich. Ich bin extrem glücklich und dankbar, dass ich mit der Hilfe vieler Blutspenderinnen und Blutspender geheilt werden konnte.“

Auch Sarahs Eltern erinnern sich an diese schwere Zeit mit einer Mischung aus Angst und Erleichterung: „Es gibt nichts Schlimmeres als eine schwere Erkrankung des eigenen Kindes. Niemand sollte so etwas erleben müssen. Jeder Tag war erfüllt mit Angst um ihr Leben und der Hoffnung auf eine erfolgreiche Therapie. Wir bedanken uns beim gesamten Team des St. Anna Kinderspitals für den großen Einsatz und das Engagement, das wir bei Sarahs Behandlung erlebt haben. Wir appellieren an alle Menschen in Österreich: Gehen Sie zur Blutspende, sie retten damit Leben!“

„Jeder Mensch kann in die Situation kommen, eine Blutspende zu benötigen!“

Auch Dr. Kreil und Dr. Attarbaschi betonen: „Egal ob Kinder, Erwachsene, Unfallopfer, chronisch kranke Menschen – wir alle können in die Situation geraten, auf eine Blutspende angewiesen zu sein. Blut kann nicht künstlich hergestellt werden, eine Konserve ist nur 42 Tage lang haltbar. Deswegen ist es besonders wichtig, regelmäßig Blut zu spenden, um die Versorgung in Österreich mit diesem lebenswichtigen Notfallmedikament zu garantieren.“

Infos über Blutspendeaktionen auf www.blut.at

Die Blutspendezentrale in Wien (Wiedner Hauptstraße 32, 1040 Wien) hat das ganze Jahr über geöffnet, außerdem gibt es die Möglichkeit zum Blutspenden in allen Bundesländern. Dr. Kreil: „Informieren Sie sich auf www.blut.at über Aktionen in Ihrer Nähe. Spenden dürfen alle Menschen zwischen 18 und 70 Jahren, die gesund sind und gewisse gesetzliche Voraussetzungen erfüllen. Mitbringen muss man nur einen Ausweis und ein bisschen Zeit.“

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Rotkreuz-Podcast „Wie Blutspenden Leben rettet“: Hier klicken