Bierpreis wie vor 125 Jahren: Grazer Gösser Bräu feiert Jubiläum mit historischen Aktionen

Graz (OTS) -

Rund 30 Heller kostete ein Krügerl Bier als das Gösser Bräu im Jahr 1902 in Graz eröffnete. Im 125. Jahr seines Bestehens ruft Gösser-Bräu-Wirt Robert Grossauer zum Jubiläum jetzt wieder den alten Preis auf und überrascht seine Gäste mit vielen weiteren historischen Aktionspreisen aus der Geschichte des bekanntesten Gasthauses der Steiermark. Das nostalgische Highlight in der Jubiläumswoche von 23. Feber bis einschließlich 1. März läutet die Gösser-Glocke täglich um 19:02 Uhr ein: Für alle Bestellungen um diesen Zeitpunkt gilt für 30 Minuten der historische Bierpreis aus dem Jahr 1902 für ein Krügerl Gösser Bier (auf Wunsch auch alkoholfrei) von 30 Heller – heute umgerechnet 1,50 Euro! Gösser-Bräu-Wirt Robert Grossauer: „ Bezahlt wird natürlich in Euro. Wer noch Heller oder Kronen zuhause hat, kann auch damit bezahlen. Wir freuen uns auf viele Gäste, die den Spaß an der Zeitreise mit uns mitmachen. “

Die Jubiläumswoche purzeln aber noch viele weitere Preise auf historisches Niveau: An jedem Tag gelten dauerhaft Preise wie zum Beispiel 3,50 Euro für die Bratwurst mit Semmel, 6,90 Euro für Krautfleckerl, 8,90 Euro für das Gulasch mit Semmelknödel oder 3,10 Euro für das Krügerl Bier (auf Wunsch auch alkoholfrei).

Die Familie Grossauer mit Vater Franz und Sohn Robert betreibt das Gösser Bräu in Graz seit 2005 und hat das legendäre Gasthaus in dieser Zeit mit zahlreichen Umbauten und Erneuerungen immer weiterentwickelt und trotzdem den Charme der guten alten Zeiten stets behutsam bewahrt. Eröffnet wurde das Gösser Bräu 1902 als „Stadt Restaurant Göss“, später hieß es „Gößer’s Bierhaus“. Es war schon immer ein Haus voller Geschichte: Der bekannte TV-Koch Johann Lafer absolvierte hier einst seine Lehre. Grossauer: „Unser Ziel war es immer, das Gasthaus als Ort zu sehen, an dem die Menschen zusammenkommen und sich wohlfühlen.“ Das und die Qualität der Gerichte mit Zubereitung aus frischen Produkten hat sich in all den Jahren nie verändert. So wird der berühmte Erdäpfelsalat noch heute nach altem Rezept hausgemacht, Klassiker wie das hausgemachte Rindsgulasch oder die veganen Krautfleckerln erfreuen sich ungebrochener Beliebtheit bei den Gästen.

www.goesserbraeugraz.at