  • 13.02.2026, 10:09:03
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FPÖ – Nepp: Ludwig ist Unterstützer und Erfinder von Marxisten Babler und will mit Attacken gegen die FPÖ vom eigenen Versagen ablenken

Auch Ludwig-SPÖ wird freiheitlichen Kurswechsel nicht verhindern können

Wien (OTS) - 

„SPÖ-Bürgermeister Ludwig ist der Unterstützer und Erfinder vom Marxisten Babler und will mit seinen wüsten Attacken gegen die FPÖ von seinem selbst verursachten Desaster ablenken“, reagiert der Wiener FPÖ-Chef Stadtrat Dominik Nepp auf aktuellen Aussagen Ludwigs.

„Ludwig ist der wahre Versager in dieser Stadt. Er macht das Leben für die fleißigen Wienerinnen und Wiener unleistbar, er erhöht die Mieten in den Gemeindebauten, die Energiepreise und die städtischen Gebühren. Gleichzeitig verschenkt er jedes Jahr rund eine Milliarde Euro Mindestsicherung an Asylanten fürs Nichtstun. Das ist ein Schlag ins Gesicht all jener österreichischen Staatsbürger, die jeden Tag früh aufstehen, hart arbeiten und dieses System finanzieren“, so Nepp.

„Es braucht dringend einen echten Kurswechsel – im Bund und in Wien. Für unsere fleißigen Staatsbürger, für unsere Pensionisten, für all jene, die dieses Land aufgebaut haben und nicht länger die Zeche für eine verfehlte Asyl- und Sozialpolitik zahlen wollen. Sowohl im Bund als auch in Wien wird es diesen Kurswechsel geben. Und das wird auch ein Herr Ludwig nicht verhindern können“, bekräftigt der FPÖ-Landesparteiobmann.

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