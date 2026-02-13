WienTourismus und Flughafen Wien verlängern Kooperation bis 2030

Wien (OTS) -

WienTourismus und Flughafen Wien führen ihre erfolgreiche strategische Partnerschaft fort: Mit der erneuerten Kooperationsvereinbarung „Air Service Development & Marketing Wien 2026–2030“ forcieren die Partner gezielt die Akquise neuer Airlines und Flugverbindungen für den Flughafen Wien. Im Fokus stehen internationale Langstrecken aus Metropolregionen sowie strategisch bedeutende Herkunftsmärkte für den WienTourismus. Ziel ist es, Wiens internationale Anbindung weiter auszubauen und die Position der Stadt als führende Tourismus- und Kongressdestination langfristig zu stärken.

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Seit 2016 arbeiten WienTourismus und Flughafen Wien an der Akquise neuer Flugverbindungen – insbesondere auf der Langstrecke. Mit ihrer Vereinbarung „Air Service Development & Marketing Wien 2026–2030“ bleibt die Rückgewinnung vor 2020 bestehender Routen ein zentrales Ziel. Gleichzeitig verfolgt die Partnerschaft eine klare Strategie: Der Flughafen Wien positioniert die Bundeshauptstadt in definierten Zielmärkten als leistungsfähigen Luftverkehrsstandort, während WienTourismus neue Verbindungen mit maßgeschneiderten Marketingmaßnahmen in den jeweiligen Herkunftsländern unterstützt. Im Fokus dabei stehen die USA, Kanada, Großbritannien, Japan, Südkorea, China, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien. Ergänzt wird die Kooperation durch gemeinsame Marktanalyse, kontinuierlichen Austausch mit Airline-Partnern und regelmäßige Evaluierungen.

Barbara Novak, Stadträtin für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Digitales

„Die Vereinbarung zwischen WienTourismus und dem Flughafen Wien setzt ein klares Signal für aktive Standortpolitik. Die Partnerschaft bündelt Kräfte, um Wiens strategische Interessen in zentralen Wachstumsmärkten gezielt voranzubringen und neue Flugverbindungen zu erschließen. Damit stärkt sie die Anbindung Wiens an globale Märkte und setzt zugleich wichtige Impulse für die Visitor Economy, den Wirtschaftsstandort und damit für die Wienerinnen und Wiener.“

Norbert Kettner, Geschäftsführer des WienTourismus

„Fernmärkte sind für Wien von großer wirtschaftlicher Bedeutung: 83 Prozent der Gästenächtigungen entfallen auf internationale Besucherinnen und Besucher. Eine starke weltweite Fluganbindung ist daher entscheidend. Nach der pandemiebedingten Vollbremsung ist es uns gemeinsam mit dem Flughafen Wien bereits gelungen, bedeutende Premium-Carrier wie ANA, Korean Air, Hainan und Air Canada zurückzugewinnen – vielen Dank für diese erfolgreiche Partnerschaft.“

Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG

„Wien ist international als attraktive Reisedestination hervorragend positioniert, sowohl für Urlaubsreisende als auch im Geschäftsreisesegment. Wir freuen uns, die erfolgreiche Partnerschaft mit WienTourismus fortzusetzen und gemeinsam die Vermarktung des Tourismus- und Kongressstandortes Wien und der Akquise neuer Airlines und Flugverbindungen noch weiter voranzutreiben. Gerade für die Langstrecke sehen wir hier noch hohes Potenzial.“

Fluganbindung als Schlüssel für Tourismus und Kongresse

Der internationale Flugverkehr ist ein wesentlicher Treiber für Wiens Tourismus- und Kongresswirtschaft: 83 Prozent der Gästenächtigungen stammen aus dem Ausland, 39 Prozent der Wien-Gäste reisen mit dem Flugzeug an. Besonders für den Kongressstandort ist die globale Erreichbarkeit entscheidend: 84 Prozent der Kongressgäste kommen per Flugzeug. „Der internationale Flugverkehr ist die Lebensader der Wiener Tagungsindustrie, die Erreichbarkeit Wiens via Direktflug mitentscheidend für den Akquise-Erfolg unseres Vienna Convention Bureau. Die Stärkung des Flughafens Wien und der Netzwerkfunktion der Austrian Airlines bleibt unser strategisches Rückgrat“, unterstreicht Kettner.

„Good Growth“ für Stadt und Bewohner:innen

Die Kooperationsvereinbarung „Air Service Development & Marketing Wien 2026–2030“ baut auf der Standortstrategie „Wien 2030 – Wirtschaft und Innovation“ sowie der Visitor Economy Strategie „Optimum Tourism“ auf. Ziel ist eine nachhaltige touristische Entwicklung, die wirtschaftliche Wertschöpfung mit Lebensqualität in Einklang bringt – unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und Interessen von Besucher:nnen und Bewohner:innen gleichermaßen. Entsprechend konzentrieren sich WienTourismus und Flughafen Wien auf qualitativ hochwertige Langstreckenverbindungen sowie die Förderung der Drehkreuzfunktion des Standorts.

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