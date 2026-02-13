Verliebte sparen auch in diesem Jahr mit der Paar-Aktion der EUROPA

Wien (OTS) -

Beim Thema Geld hört die Liebe auf? Nicht bei der EUROPA Lebensversicherung. Pünktlich zum Valentinstag startet der Versicherer erneut seine beliebte Paar-Aktion. Verliebte Paare profitieren dabei bis Ende Mai von einem attraktiven Prämienvorteil beim Abschluss einer Risikolebensversicherung.

25 Euro Prämienguthaben je Vertrag für Paare

Schließen zwei Partner im Aktionszeitraum vom 14. Februar bis zum 31. Mai jeweils eine Risikolebensversicherung bei der EUROPA ab, erhalten beide Verträge ein Prämienguthaben von jeweils 25 Euro. Die Paar-Aktion gilt auch dann, wenn nur eine Risikolebensversicherung neu beantragt wird und der zweite Partner bereits über einen bestehenden EUROPA-Vertrag verfügt. Voraussetzung ist, dass die Vertragslaufzeit noch mindestens zwei Jahre beträgt.

„Mit der Paar-Aktion möchten wir Paare dabei unterstützen, gemeinsam Verantwortung zu übernehmen und sich finanziell abzusichern – und das zu besonders günstigen Konditionen“, sagt Mag. Josef Seyr, Geschäftsführer der Continentale Assekuranz Service GmbH (CAS). Die CAS vertreibt in Österreich die Produkte der EUROPA Lebensversicherung.

Mit Rückdatierung bis Ende März sparen

Zusätzlich zur Paar-Aktion können Vermittler zudem bis 31. März die Vorteile der Rückdatierung bei der EUROPA nutzen. Sie datieren den Versicherungsbeginn einfach auf den 1. Dezember 2025 zurück. Dadurch wird der Kunde für die Prämienberechnung rechnerisch ein Jahr jünger. Da das Eintrittsalter maßgeblich für die Prämienhöhe ist, fällt die Prämie bei einem Start im Jahr 2025 niedriger aus als bei einem Beginn im laufenden Jahr. Ein konkretes Berechnungsbeispiel finden Sie unter https://www.europa-vertriebspartner.de.

Neues Tarifwerk bei variabler Risikolebensversicherung

Zum Jahresstart wurde zudem die variable Risikolebensversicherung bei der EUROPA neu kalkuliert und ist damit nun wesentlich attraktiver. Zusätzlich berechnet sich zukünftig die Provisionsbewertungssumme aus maximal 40 Jahren Prämienzahlungsdauer anstatt bisher aus 25. Weiteres Vermittler-Argument: Beim Abschluss bis 31. Dezember 2026 umfasst der Versicherungsschutz eine vorgezogene Todesfall-Leistung bei einer schweren Krankheit sowie Nachversicherungsgarantien, unter anderem bei „Energetischer Sanierung einer selbst bewohnten Immobilie durch die versicherte Person.“

Weitere Informationen hierzu bekommen freie Vermittler gerne bei ihren regionalen Ansprechpartnern unter https://makler.continentale.at/ansprechpartner.

Über die Continentale Assekuranz Service GmbH

Die Continentale Assekuranz Service GmbH bündelt seit 2011 die Aktivitäten des Continentale Versicherungsverbundes in Österreich. Das Team ist im Wiener Büro sowie in den Regionen persönlich für die Vermittler da. Seit 30 Jahren ist der Verbund mit seinen beiden Lebensversicherern in Österreich aktiv – und das erfolgreich. 1996 startete die Continentale hier als Wegbereiter für die Berufsunfähigkeitsvorsorge. In diesem Bereich ist sie weiterhin einer der Markt- und Innovationsführer. Außerdem bietet sie fondsgebundene Rentenversicherungen an. Mit günstigen und zugleich leistungsstarken Tarifen gehört das Verbundunternehmen EUROPA zu den wichtigsten Anbietern von Ablebensversicherungen.