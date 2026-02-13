AK Pressekonferenz am 20. Februar: Teilzeitjob, aber volle Last!

Wien (OTS) -

Warum arbeiten Frauen viel häufiger in Teilzeit als Männer? Welche Rolle spielen Kinder, Alter, Branche und Wohnort? Und ist Teilzeit eine freie Entscheidung – oder bleibt oft kein anderer Ausweg? Eine Auswertung, die das Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) auf Basis des Mikrozensus für die AK durchgeführt hat, zeigt Daten zur Teilzeitarbeit in Österreich 2024 – nach Geschlecht, Alter, Familientyp, Region und Branche. Über die Ergebnisse und Forderungen informieren Sie bei einer Pressekonferenz

Renate Anderl, AK Wien Präsidentin

Gabriel Felbermayr, WIFO-Direktor

Freitag, 20. Februar 2026, 10.00 Uhr

AK Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse

Plößlgasse 2, 6. Stock, 1040 Wien

Sie können die Pressekonferenz auch via Livestream unter wien.arbeiterkammer.at/teilzeitarbeit mitverfolgen. Fragen richten Sie bitte via E-Mail an [email protected].

AK und WIFO Pressekonferenz am 20. Februar: Teilzeitjob, aber volle Last!

Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) wertete für AK Mikrozensus zu Teilzeitarbeit 2024 aus

Datum: 20.02.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: AK Medienraum im Bürogebäude Plößlgasse, 6. Stock

Plößlgasse 2

1040 Wien

Österreich

URL: https://wien.arbeiterkammer.at/teilzeitarbeit