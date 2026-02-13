  • 13.02.2026, 09:15:32
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ÖCC: Erneutes Rekordjahr für Österreichs Campingplätze: 8,8 Mio. Nächtigungen 2025

Nächtigungen im April verdoppelt, Herbst und Winter wird immer attraktiver für Camper:innen

Wien (OTS) - 

Bereits die vergangenen Jahre verzeichneten immer wieder Rekordzahlen bei den Nächtigungen auf Österreichs Campingplätzen – die Saison 2025 legte nochmals nach: Die heimischen Camping- und Stellplätze verbuchten rund 8,8 Millionen Übernachtungen. Das entspricht einem Plus von 3,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit ist 2025 das bisher stärkstes Campingjahr. (Quelle: Statistik Austria)

"Wir freuen uns über die kontinuierlich steigenden Camping-Nächtigungen in Österreich. Die heimischen Camping- und Stellplätze verzeichnen seit Jahren eine hohe Auslastung – ein klares Zeichen für die Qualität und den Service, den Camper:innen hierzulande erwarten dürfen. Österreich hat sich damit sowohl im Sommer als auch im Winter als attraktive Reisedestination etabliert – für österreichische Camper:innen ebenso wie für internationale Gäste", erklärt Tomas Mehlmauer, Präsident des Österreichischen Camping Clubs (ÖCC). Zu den am stärksten vertretenen Nationen zählen neben Österreich vor allem Deutschland, die Niederlande, die Schweiz und Liechtenstein sowie Tschechien.

Zwtl.: Sommer bleibt Hauptsaison – Wintercamping weiter im Aufwind

Der April war 2025 besonders erfolgreich für Österreichs Camping- und Stellplätze: Während 2024 noch 178.104 Nächtigungen gezählt wurden, waren es im April 2025 bereits 357.186. "Im April haben sich die Nächtigungen auf den heimischen Campingplätzen verdoppelt. Das hat vor allem mit den milden Temperaturen und den Osterferien zu tun", ordnet Mehlmauer die Zahlen ein. “Auch der Juni war ein sehr starker Monat – viel Sonne und wenig Niederschlag lockten Camper:innen nach Österreich.”

Der Sommer bleibt zwar die Hauptsaison für das Campen in Österreich, zugleich zeigt sich jedoch ein anhaltender Trend zum Wintercamping. Besonders im November und Dezember stiegen die Nächtigungszahlen im Vergleich zu 2024 um jeweils rund 13 Prozent.

Parallel dazu zeichnet sich eine weitere Entwicklung ab: Die Zahl der Check-ins steigt kontinuierlich, gleichzeitig werden die Aufenthalte kürzer. Österreichweit liegt die durchschnittliche Aufenthaltsdauer aktuell bei 3,7 Tagen. Eine Ausnahme bildet Kärnten: Dort beträgt die durchschnittliche Aufenthaltsdauer 5,3 Tage. Österreichische Gäste, die in Kärnten campen, verweilen sogar besonders lange – im Schnitt 8,2 Tage.

Zwtl.: Kärnten und Tirol sind Top-Camping-Destinationen in Österreich

Spitzenreiter und beliebtestes Camping-Bundesland war 2025 wieder Kärnten (2.577.185 Nächtigungen). Das südliche Bundesland lockt vor allem im Sommer mit Seen und Wandermöglichkeiten. In Tirol wurde mit 2.522.095 Nächtigungen am zweithäufigsten gecampt – besonders beliebt ist Tirol im Winter. Auf Platz drei kommt Salzburg (998.884), gefolgt von der Steiermark (756.680). Im Burgenland wurde insgesamt 561.498-mal gecampt, in Oberösterreich etwas weniger oft, nämlich 505.868-mal. Vorarlberg zählte 450.624 und Niederösterreich 299.772 Nächtigungen, in Wien wurde 125.689-mal auf Camping- oder Stellplätzen übernachtet.

Zwtl.: Ermäßigungen bei über 3.800 Campingplätzen für ÖCC-Mitglieder

"Als größte Interessensvertretung der Camper:innen in Österreich ist es uns ein Anliegen, sowohl unsere langjährigen, erfahrenen Mitglieder bestmöglich zu unterstützen als auch neugierige Urlauber:innen für das Campen zu begeistern und ihnen diese naturnahe Urlaubsform näherzubringen", so Mehlmauer.

Neben persönlicher Reiseberatung und einer eigenen Campingzeitschrift profitieren Mitglieder zudem von attraktiven Ermäßigungen bei über 3.800 Campingplätzen oder beim Mieten von Wohnmobilen. Nähere Informationen zum ÖCC und zum Campen allgemein unter www.campingclub.at.

Zwtl.: Nächtigungszahlen auf österreichischen Camping- und Stellplätzen von 2022 bis 2025 nach Bundesländern (gerundet, Quelle: Statistik Austria)

               2022         2023         2024        2025
Kärnten   2.661.000    2.533.000    2.532.000   2.577.000
Tirol     2.113.000    2.301.000    2.418.000   2.522.000
Salzburg    861.000      951.000      944.000     999.000
Steiermark  668.000      717.000      760.000     757.000
Burgenland  339.000      479.000      501.000     561.000
OÖ          448.000      497.000      512.000     506.000
Vorarlberg  443.000      455.000      432.000     451.000
NÖ          255.000      293.000      310.000     300.000
Wien         65.000      104.000       95.000     126.000
Gesamt    7.854.000    8.330.000    8.504.000   8.798.000

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