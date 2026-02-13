FW-Krenn: Wirtschaftswachstum nur auf dem Papier – Realität ohne Substanz!

Wien (OTS) -

Die Bundesregierung präsentiert neue Schritte zur angeblichen Stärkung des Wirtschaftswachstums – von Anpassungen im Sicherheitsexportgesetz bis zu digitalen Plattformen für schnellere Genehmigungen und vereinfachte Verfahren. Was als Reform verkauft wird, entpuppt sich jedoch als administrative Kosmetik ohne strukturelle Wirkung.

Während von Zeitersparnissen in Behörden gesprochen wird, kämpfen Unternehmer real mit sinkender Binnennachfrage, hohen Energie- und Arbeitskosten sowie einem überbordenden Verwaltungsapparat. Österreich verharrt trotz einzelner positiver Signale in einer anhaltenden Wachstumsschwäche und verliert im internationalen Wettbewerb weiter an Boden.

Verfahrensbeschleunigungen allein ersetzen keine Standortstrategie. Wertschöpfung entsteht nicht durch neue Plattformen, sondern durch wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen. Besonders der Mittelstand spürt täglich, dass hohe Kosten, Bürokratie und eine aufgeblähte Staatsstruktur Investitionen verhindern und Leistungsbereitschaft ausbremsen.

Die Freiheitliche Wirtschaft fordert daher eine konsequente Entlastung des Standortes:

Sofortige Senkung der Lohnnebenkosten

Nachhaltige Energiepreisreduktion auch für KMU

Spürbare Verwaltungsverschlankung statt Symbolpolitik

Echte Deregulierung statt PR-Initiativen

Bundesobmann der Freiheitlichen Wirtschaft, Matthias Krenn abschließend:

„Was hier als Wirtschaftspolitik verkauft wird, ist reine Verwaltungsrhetorik. Unternehmer brauchen echte Entlastung bei Kosten und Bürokratie – denn Wachstum entsteht durch Freiheit, Wettbewerbsfähigkeit und reale Investitionsanreize, nicht durch neue Ankündigungen.“