AutoScout24: Gebrauchtwagenmarkt: Beim Alter kompromissbereit – beim Preis nicht

Wien (OTS) -

Der durchschnittliche Gebrauchtwagen kostet in Österreich im Jänner 29.076 Euro. Der aktuelle AutoScout24-Gebrauchtwagen-Preis-Index zeigt jedoch klar: Die Mehrheit der Kaufinteressierten orientiert sich deutlich darunter. Rund drei Viertel aller Anfragen entfallen auf Fahrzeuge unter 25.000 Euro. Besonders gefragt sind Modelle zwischen zehn und zwanzig Jahren. Sie kosten durchschnittlich 12.983 Euro und vereinen mit 43 Prozent das stärkste Nachfragesegment auf sich. Auch Fahrzeuge im Alter von fünf bis zehn Jahren bleiben mit einem Durchschnittspreis von 24.466 Euro und 30 Prozent Nachfrage sehr gefragt. Zusammen decken diese beiden Altersklassen fast drei Viertel des Marktes ab.

„Wir sehen eine klare Budgetgrenze am Markt. Viele Käufer nehmen ein höheres Fahrzeugalter bewusst in Kauf – beim Preis hingegen bleiben sie konsequent. Die Nachfrage konzentriert sich deutlich unter 25.000 Euro“, erklärt Nikolaus Menches, Country-Manager von AutoScout24 in Österreich.

Ab 30.000 Euro weniger Nachfrage

Sobald Gebrauchtwagen die Preisgrenze von rund 30.000 Euro überschreiten, zeigt sich am Markt eine spürbar geringere Nachfrage. Fahrzeuge im Alter von drei bis fünf Jahren liegen mit durchschnittlich 31.130 Euro bereits knapp darüber und kommen derzeit auf nur neun Prozent der Anfragen. Das deutet darauf hin, dass die Kaufkraft in diesem Preissegment bereits spürbar nachlässt und Konsumenten sehr genau abwägen.

Noch jüngere Gebrauchte zwischen ein und drei Jahren schlagen im Schnitt mit 41.032 Euro zu Buche und erreichen lediglich fünf Prozent Nachfrage. Hier dürfte neben dem höheren Preis auch die oft noch geringe Differenz zum Neuwagen eine Rolle spielen. Jahreswagen bleiben schließlich mit durchschnittlich 41.111 Euro die teuerste Kategorie unter den Gebrauchtfahrzeugen, stoßen aktuell aber nur bei rund drei Prozent der Interessierten auf konkretes Kaufinteresse. Insgesamt zeigt sich damit recht deutlich: Mit steigenden Preisen nimmt die Nachfrage tendenziell ab.

Klassiker bleiben Nische mit stabiler Nachfrage

Auch klassische Fahrzeuge behalten ihren Platz am Markt, allerdings in klar abgegrenzten Segmenten. Youngtimer im Alter von 20 bis 30 Jahren kosten durchschnittlich 9.599 Euro und erreichen acht Prozent Nachfrage. Sie profitieren ebenfalls vom starken Fokus auf leistbare Fahrzeuge. Oldtimer ab 30 Jahren liegen preislich im Schnitt bei 27.145 Euro, bleiben mit zwei Prozent der Anfragen jedoch ein klarer Liebhabermarkt. Hier stehen Emotion und Sammelleidenschaft stärker im Vordergrund als reine Preisüberlegungen.

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