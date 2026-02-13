Hochschule Campus Wien als Impulsgeberin: Nationales Curriculum ermöglicht österreichweiten Ausbau der Elementarpädagogik

Wien (OTS) -

Mit der Einführung der dualen Bachelorstudiengänge für Elementarpädagogik hat die Hochschule Campus Wien nicht nur ein innovatives Ausbildungsmodell etabliert, sondern maßgeblich die Grundlage für ein österreichweites Studienangebot geschaffen. Als federführende Institution bei der Entwicklung des nationalen Curriculums für die Elementarpädagogik hat die Hochschule Campus Wien jene Standards definiert, auf denen künftig auch andere Hochschulen aufbauen.

Österreichweites Curriculum als Fundament für neue Studienangebote

Das vom Bildungsministerium präsentierte Modell der dualen Ausbildung – die enge Verzahnung von wissenschaftlicher Theorie und intensiver Praxis in elementarpädagogischen Einrichtungen – wurde an der Hochschule Campus Wien konzipiert, wissenschaftlich fundiert und erfolgreich umgesetzt. Ab Herbst 2026 startet das grundständige Bachelorstudium Elementarpädagogik an sieben Pädagogischen Hochschulen (PH NÖ, PH Wien, PPH Linz, PH Steiermark, PPH Augustinum, PPH Burgenland und PH Tirol) und drei Fachhochschulen (Hochschule Campus Wien, Fachhochschule Salzburg und Hochschule für Angewandte Wissenschaften St. Pölten) Grundlage dafür ist das nationale Curriculum, das federführend von der Hochschule Campus Wien erarbeitet wurde. Damit übernimmt die Hochschule Campus Wien eine zentrale Rolle in der Weiterentwicklung der österreichischen Bildungslandschaft. Als größte Hochschule für Angewandte Wissenschaften des Landes versteht sie es als ihren Auftrag, zukunftsweisende Ausbildungsmodelle zu entwickeln und gesellschaftliche Herausforderungen aktiv mitzugestalten.

Duales Modell als Qualitätsmaßstab für die frühe Bildung

Die Elementarpädagogik ist ein entscheidender Bildungsabschnitt im Leben eines Kindes. Umso wichtiger ist eine fundierte, praxisnahe und wissenschaftlich basierte Ausbildung der Fachkräfte. Mit dem dualen Studienmodell wurde ein Qualitätsstandard geschaffen, der Theorie, Reflexion und Handlungskompetenz systematisch verbindet – und der nun österreichweit ausgerollt wird.

Doris Link: „Wir setzen strukturelle Impulse für ganz Österreich.“

Doris Link, Geschäftsführerin der Hochschule Campus Wien, betont: „Mit der Entwicklung des nationalen Curriculums für die Elementarpädagogik haben wir einen strukturellen Meilenstein gesetzt. Dass nun weitere Hochschulen auf dieser Grundlage ein Bachelorstudium anbieten können, zeigt die Strahlkraft unserer Arbeit. Als Impulsgeberin und fachliche Partnerin unterstützen wir die österreichweite Umsetzung mit unserer wissenschaftlichen Expertise und unserer Praxiserfahrung. Damit leisten wir einen konkreten Beitrag, dem Fachkräftemangel in Kindergärten wirksam zu begegnen und die Qualität früher Bildung nachhaltig zu sichern.“

Mit diesem Schritt wird nicht nur das Studienangebot erweitert, sondern ein neues Kapitel in der Professionalisierung der frühen Bildung in Österreich aufgeschlagen. Die Hochschule Campus Wien bleibt dabei treibende Kraft und verlässliche Partnerin für Politik, Bildungseinrichtungen und Praxis.

Hochschule Campus Wien

Mit über 9.000 Studierenden am Campus Altes Landgut, einem weiteren Standort und zwei Kooperationsstandorten, ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in zehn fachspezifischen Forschungszentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Campus Wien Academy ab. Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

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