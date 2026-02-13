  • 13.02.2026, 08:12:33
  • /
  • OTS0010

Linz auf dem Weg zum KI-Hotspot für alle? IT:U treibt OÖ-Exzellenzstrategie für Künstliche Intelligenz voran

KI-Kompetenz von Schule über Wirtschaft und Industrie bis zu den Silver Agers: 25 von 40 in der Strategie genannten Maßnahmen liegen im direkten Wirkungsfeld der neuen Digitaluni

IT:U Gründungspräsidentin Stefanie Lindstaedt im LearnLab für Mensch-Maschine-Interaktion am IT:U Education Campus.

Durch KI bleibt in unserer Welt kein Stein auf dem anderen. Das eröffnet enorme Chancen im weltweiten Wettbewerb. Wir holen KI aus der ‚black box‘ und machen sie für Schule, Studium und Alltag verständlich, greifbar und verantwortungsvoll nutzbar. So schaffen wir die unerlässlichen Kompetenzen für die Berufe von morgen – von Industrie und Handwerk über Gesundheits- und Pflegeberufe bis hin zu Beratung, IT und kreativen Dienstleistungen

Stefanie Lindstaedt, Gründungspräsidentin der IT:U

1/2
Linz (OTS) - 

Die Interdisciplinary Transformation University (IT:U) in Linz trägt maßgeblich zur Umsetzung der Exzellenzstrategie für Künstliche Intelligenz der Industriellenvereinigung Oberösterreich (IV OÖ) bei: 25 der insgesamt 40 in der Strategie vorgeschlagenen Maßnahmen liegen im direkten Wirkungsfeld der IT:U – 13 davon sind bereits aktiv, weitere 12 folgen. Ziel ist es, Linz als führenden KI-Hotspot in Europa zu etablieren mit Oberösterreich als Pionierregion für Industrielle KI.

Die gemeinsame Curriculum-Entwicklung mit dem BRG Fadingerstraße in Linz für mehr Robotik-Kompetenz in der Maturastufe ist nur ein Beispiel dafür, wie die IT:U frühzeitig zur Verankerung digitaler und KI-Kompetenzen bei Kindern und Jugendlichen beiträgt. Im Digital City Studio nahe dem Linzer Hauptplatz profitieren Schulen und die Bevölkerung gleichermaßen von praxisnahen Workshops zu Datenkompetenz und verantwortungsvollem Technologieeinsatz. Die nächsten Workshops im Digital City Studio widmen sich den aktuellen Themen „KI und unsere Daten” (25. Februar, 18 Uhr) und Unsere Welt durch die Linse der Sozialen Medien” (11. März, 17 Uhr). Zielgruppe sind dabei auch explizit Pensionist:innen, die in der Exzellenzstrategie unterrepräsentiert sind.

Durch KI bleibt in unserer Welt kein Stein auf dem anderen. Das eröffnet enorme Chancen im weltweiten Wettbewerb. Wir holen KI aus der ‚black box‘ und machen sie für Schule, Studium und Alltag verständlich, greifbar und verantwortungsvoll nutzbar. So schaffen wir die unerlässlichen Kompetenzen für die Berufe von morgen – von Industrie und Handwerk über Gesundheits- und Pflegeberufe bis hin zu Beratung, IT und kreativen Dienstleistungen“, sagt Stefanie Lindstaedt, Gründungspräsidentin der IT:U. „Unser Anspruch ist klar: Wir bauen ein Ökosystem, in dem Menschen und Unternehmen KI souverän einsetzen und Innovationen schnell in die Praxis bringen.

Brückenbau zwischen Wissenschaft und Wirtschaft

Gemeinsam mit der WKOÖ baut die IT:U ein neues Innovationslabor, um den Wissenstransfer aus der Universität in die Unternehmen weiter zu stärken. Dazu gehören auch praxisnahe Angebote speziell für erfahrene Führungskräfte, die mit den jungen KI-Absolvent:innen aus IT:U und JKU die digitale Transformation in Oberösterreichs Unternehmen umsetzen müssen.

KI und Digitalisierung: Was passiert mit unseren Daten?

Mit der Nutzung von digitalen Technologien hinterlassen wir täglich Spuren im digitalen Raum. Doch welche Daten werden gesammelt, wie werden sie verarbeitet und welche Rolle spielt dabei künstliche Intelligenz? Bernd Resch, Professor für GeoSocial Artificial Intelligence an der IT:U, beleuchtet die Mechanismen moderner Datennutzung und zeigt, wie KI darin Muster erkennt.

Datum: 25.02.2026, 18:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: IT:U Digital City Studio
Pfarrgasse 9
4020 Linz
Österreich

URL: https://it-u.at/de/events/ki-und-digitalisierung-was-passiert-mit-unseren-daten/

IT:U Digital City Studio

Das Digital City Studio ist eine gemeinsame Initiative der IT:U und der Stadt Linz. Es lädt dazu ein, die digitale Transformation aktiv mitzugestalten.

Rückfragen & Kontakt

Interdisciplinary Transformation University (IT:U)
Dr. Daniel Cracau
Telefon: +43 676 / 85 13 07 360
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | ITU

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von IT:U Gründungspräsidentin Stefanie Lindstaedt im LearnLab für Mensch-Maschine-Interaktion am IT:U Education Campus. [Bild, 297.51KB]
Vorschau Bild von Im IT:U Digital City Studio in der Linzer Pfarrgasse 9 können Besucher:innen KI selbst erleben und in virtuelle Welten eintauchen. [Bild, 546.67KB]
[Mittwoch, 25.02.2026, 18:00]

IT:U Interdisciplinary Transformation University Austria

Rückfragen & Kontakt

Interdisciplinary Transformation University (IT:U)
Dr. Daniel Cracau
Telefon: +43 676 / 85 13 07 360
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright