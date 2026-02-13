Linz auf dem Weg zum KI-Hotspot für alle? IT:U treibt OÖ-Exzellenzstrategie für Künstliche Intelligenz voran

Linz (OTS) -

Die Interdisciplinary Transformation University (IT:U) in Linz trägt maßgeblich zur Umsetzung der Exzellenzstrategie für Künstliche Intelligenz der Industriellenvereinigung Oberösterreich (IV OÖ) bei: 25 der insgesamt 40 in der Strategie vorgeschlagenen Maßnahmen liegen im direkten Wirkungsfeld der IT:U – 13 davon sind bereits aktiv, weitere 12 folgen. Ziel ist es, Linz als führenden KI-Hotspot in Europa zu etablieren mit Oberösterreich als Pionierregion für Industrielle KI.

Die gemeinsame Curriculum-Entwicklung mit dem BRG Fadingerstraße in Linz für mehr Robotik-Kompetenz in der Maturastufe ist nur ein Beispiel dafür, wie die IT:U frühzeitig zur Verankerung digitaler und KI-Kompetenzen bei Kindern und Jugendlichen beiträgt. Im Digital City Studio nahe dem Linzer Hauptplatz profitieren Schulen und die Bevölkerung gleichermaßen von praxisnahen Workshops zu Datenkompetenz und verantwortungsvollem Technologieeinsatz. Die nächsten Workshops im Digital City Studio widmen sich den aktuellen Themen „KI und unsere Daten” (25. Februar, 18 Uhr) und „Unsere Welt durch die Linse der Sozialen Medien” (11. März, 17 Uhr). Zielgruppe sind dabei auch explizit Pensionist:innen, die in der Exzellenzstrategie unterrepräsentiert sind.

„ Durch KI bleibt in unserer Welt kein Stein auf dem anderen. Das eröffnet enorme Chancen im weltweiten Wettbewerb. Wir holen KI aus der ‚black box‘ und machen sie für Schule, Studium und Alltag verständlich, greifbar und verantwortungsvoll nutzbar. So schaffen wir die unerlässlichen Kompetenzen für die Berufe von morgen – von Industrie und Handwerk über Gesundheits- und Pflegeberufe bis hin zu Beratung, IT und kreativen Dienstleistungen “, sagt Stefanie Lindstaedt, Gründungspräsidentin der IT:U. „ Unser Anspruch ist klar: Wir bauen ein Ökosystem, in dem Menschen und Unternehmen KI souverän einsetzen und Innovationen schnell in die Praxis bringen. “

Brückenbau zwischen Wissenschaft und Wirtschaft

Gemeinsam mit der WKOÖ baut die IT:U ein neues Innovationslabor, um den Wissenstransfer aus der Universität in die Unternehmen weiter zu stärken. Dazu gehören auch praxisnahe Angebote speziell für erfahrene Führungskräfte, die mit den jungen KI-Absolvent:innen aus IT:U und JKU die digitale Transformation in Oberösterreichs Unternehmen umsetzen müssen.

KI und Digitalisierung: Was passiert mit unseren Daten?

Mit der Nutzung von digitalen Technologien hinterlassen wir täglich Spuren im digitalen Raum. Doch welche Daten werden gesammelt, wie werden sie verarbeitet und welche Rolle spielt dabei künstliche Intelligenz? Bernd Resch, Professor für GeoSocial Artificial Intelligence an der IT:U, beleuchtet die Mechanismen moderner Datennutzung und zeigt, wie KI darin Muster erkennt.

Datum: 25.02.2026, 18:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: IT:U Digital City Studio

Pfarrgasse 9

4020 Linz

Österreich

URL: https://it-u.at/de/events/ki-und-digitalisierung-was-passiert-mit-unseren-daten/