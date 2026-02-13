“Luxus für Alle” – LINKS feiert hinter der Oper, statt in der Oper

Wien (OTS) -

Gemeinsam mit über 200 Gästen feierte die Partei LINKS am Abend des Opernballs ihre eigene Party – gratis und für alle. Von 19 bis 23 Uhr wurde am Albertinaplatz nach dem Motto “Punsch the Rich” das Tanzbein geschwungen: LINKS-Walzer, Livemusik und gratis Punsch. Auch die ein oder andere Ballgäst*in verbrachte nach einer Stärkung beim Wüstenstand Bitzinger noch eine Weile auf der Veranstaltung.

LINKS Bezirksrat für die Innere Stadt, Benjamin Traugott freut sich über einen gelungenen Abend: “Wir wollen nicht nur den Reichen und Schönen in der Liveübertragung zusehen, wie sie ihren Abend genießen, während uns die Sozialgelder gestrichen werden. Wir haben uns hinter der Oper stattdessen prächtig amüsiert. Gratispunsch, nette Gespräche und gute Musik sind da viel mehr nach unserem Geschmack und die Straße gehört uns allen.”

Fotos und Videos der Veranstaltung sind hier zu finden.