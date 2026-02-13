„Aktuell“ Frage der Woche bei ATV & JOYN: Mehrheit für Rücktritt Wögingers auch bei erstinstanzlicher Verurteilung

Wien (OTS) -

Der pointierte Polit-Talk „Aktuell: Die Woche“ mit Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lässt diesen Freitag um 22:25 Uhr bei ATV und auf Österreichs SuperStreamer JOYN die politische Woche Revue passieren. Unter anderem werden die Ergebnisse von Peter Hajeks aktueller Meinungsumfrage diskutiert. Diesmal wollte man von 500 wahlberechtigten Österreicher:innen in einer Feldarbeit von 9. bis 12. Februar 2026 in einer Online-Befragung wissen, wie ihre Meinung zur Verweigerung eines Rücktritts von ÖVP-Klubobmann August Wöginger aussieht. Die Frage lautete: „Gegen den ÖVP-Klubobmann August Wöginger gibt es ein laufendes Gerichtsverfahren wegen des Vorwurfs der Beeinflussung bei einer Postenvergabe. Nachdem eine frühere Diversion aufgehoben wurde, kommt es zu einer neuerlichen Anklage. August Wöginger hat angekündigt, auch im Fall einer erstinstanzlichen Verurteilung (also einem Urteil, das noch nicht rechtskräftig ist) nicht von seiner Funktion zurückzutreten. Finden Sie das richtig oder falsch?“



Die aktuelle Online-Umfrage von Peter Hajek Public Opinion Strategies im Auftrag von ATV zeigt folgendes Bild. 42 Prozent der Befragten erachten eine Rücktritts-Verweigerung von August Wöginger nach einer möglichen erstinstanzlichen Verurteilung als „sehr falsch“ an. 16 Prozent sehen sie als „eher falsch“, 13 Prozent „eher richtig“ und 15 Prozent als „sehr richtig.“ In der eigenen Wählerschaft zeigt sich ein Rückhalt: 38 Prozent sehen seine Entscheidung als „sehr richtig“ an, 28 Prozent als „eher richtig“.



Demgegenüber sehen 30 Prozent der ÖVP-Wähler:innen die Einstellung Wögingers als falsch an (15 Prozent „eher falsch“, 15 Prozent „sehr falsch“). Bei den anderen Wählergruppen der im Parlament vertretenen Parteien ergibt sich ein gegenteiliges Bild, die größte Ablehnung gibt es bei den FPÖ- und Grün-Wähler:innen. 61 Prozent der Grün- und 59 Prozent der FPÖ-Wähler:innen sehen eine Rücktrittsverweigerung als „sehr falsch“ an. Bei den SPÖ- (38 Prozent) und NEOS-Wähler:innen (39 Prozent) sind die Prozentsätze geringer.



Soziodemographisch gibt es weder bei Frauen noch bei Männern, ein Verständnis für eine Rücktrittsverweigerung bei einem möglichen erstinstanzlichen Urteil. Bei den Frauen sehen die Weigerung 53 Prozent als falsch (34 Prozent „sehr falsch“, 19 Prozent „eher falsch“) und bei den Männern 62 Prozent (49 Prozent „sehr falsch“, 13 Prozent „eher falsch“) als falsch an. Bei den 16- bis 29-Jährigen hält sich die Zustimmung und Ablehnung die Waage – jeweils 39 Prozent sehen eine Verweigerung als richtig bzw. falsch. Bei den älteren Altersgruppen wird das Verständnis für eine Verweigerung des Rücktritts geringer: 62 Prozent der 30- bis 59-Jährigen und 63 Prozent der ab 60-Jährigen sehen es als falsch.



Meinungsforscher Peter Hajek: „Glück im Unglück für Wöginger: die ÖVP-Wählerschaft steht hinter ihm. Zwei Drittel finden seine Haltung richtig, auch bei einer erstinstanzlichen Verurteilung nicht zurückzutreten. Wöginger hat sich zwischenzeitlich also etwas Luft verschafft.“



„Aktuell: Die Woche“

Freitag, 22:25 Uhr bei ATV

Jederzeit im Stream auf JOYN