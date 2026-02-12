Gold-Medaille für Heeressportler in Mailand-Cortina

Wien (OTS) -

Zugsführer Alessandro Hämmerle ist wie vor vier Jahren Olympiasieger im Snowboard-Cross. Der Vorarlberger setzte sich in einem dramatischen Final-Lauf in Livigno gegen den Kanadier Éliot Grondin durch. Komplettiert wurde das Podest durch den Österreicher Jakob Dusek.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Ich gratuliere Zugsführer Alessandro Hämmerle herzlich zum Gewinn der Goldmedaille. Nach verletzungsbedingten Rückschlägen erstrahlt diese Medaille in ganz besonderem Glanz. Mit seinem Einsatz, seiner Leidenschaft und seinem unermüdlichen Kampfgeist hat er einmal mehr bewiesen, dass er zur absoluten Weltspitze gehört. Ich bin unglaublich stolz auf seine Leistung“.

Zugsführer Alessandro Hämmerle blickte mit großer Motivation, aber bewusst ohne übermäßigen Druck auf die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina. In Interviews betonte der Vorarlberger, der Gedanke an Olympia habe „ein Riesenfeuer entfacht“. Mit der Erfahrung aus drei bisherigen Spielen und dem Titelgewinn 2022 im Rücken konnte Hämmerle seinen Titel in Mailand-Cortina erfolgreich verteidigen.

Das Heeressportzentrum fördert mit seinen elf Heeres-Leistungssportzentren seit 1962 den österreichischen Leistungssport. Jährlich sind circa 495 Personen, davon 30 im Behindertensport, Teil des Förderprogramms des Heeressports. Traditionell stellt der Heeressport zahlreiche Teilnehmer bei sportlichen Großveranstaltungen wie den Olympischen Spielen sowie Europa- und Weltmeisterschaften. Die Athleten des Bundesheeres haben bereits in der Vergangenheit unzählige Erfolge und Medaillen für Österreich erzielt.