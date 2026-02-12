  • 12.02.2026, 15:40:03
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  • OTS0118

Bronze im Snowboardcross für Jakob Dusek bei den Olympischen Winterspielen 2026

LH-Stv. Landbauer: Mit Kampfgeist und Weltmeister-Mentalität zu Bronze – Jakob Dusek schreibt ein weiteres Kapitel niederösterreichischer Sportgeschichte

St. Pölten (OTS) - 

Der blaue-gelbe Erfolgslauf bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo geht eindrucksvoll weiter: Jakob Dusek jubelt über Bronze im Snowboardcross und setzt nach seinem Weltmeistertitel 2023 den nächsten großen Meilenstein in seiner Karriere.

„Herzlichen Glückwunsch an Jakob Dusek zu dieser sensationellen Bronzemedaille im Snowboardcross! Diese Bronzemedaille ist nicht nur ein sportlicher Triumph, sondern auch ein beeindruckendes Zeichen von Mentalität und Charakter. Die Knieverletzung im vergangenen Herbst war sicher ein Schock. Doch Jakob Dusek hat nie aufgegeben, hart an seinem Comeback gearbeitet und unbeirrt an sich geglaubt. Dass er nach dem Weltmeistertitel 2023 nun auch Olympiabronze gewinnt, ist die verdiente Belohnung für seinen unermüdlichen Einsatz, seinen außergewöhnlichen Kampfgeist und seine Weltklasse. Mit diesem Erfolg schreibt er nicht nur Sportgeschichte, sondern ist auch ein großes Vorbild. Niederösterreich ist stolz auf diese herausragende Leistung“, gratuliert Sportlandesrat und LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Bereits auf dem Weg ins Finale sorgte der 29-jährige Herzogenburger für Hochspannung. Mit präziser Linienwahl und spektakulären Aufholjagden kämpfte er sich durch seine Heats und sicherte sich im Halbfinale mit einem dramatischen Fotofinish buchstäblich in letzter Sekunde den Einzug ins große Finale. Dabei stellte er einmal mehr seinen außergewöhnlichen Kampfgeist und unbändigen Siegeswillen unter Beweis, ließ bis zur Ziellinie keinen Zentimeter nach und belohnte sich für seinen kompromisslosen Einsatz schließlich mit der Bronzemedaille. Gold geht an Landsmann Alessandro Hämmerle.

Weitere Informationen: Sportland Niederösterreich, Patrick Pfaller, MA, Telefon +43 2742 9000 19876 oder +43 676 812 19876, E-Mail [email protected], https://www.sportlandnoe.at/

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