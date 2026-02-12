LH Mikl-Leitner gratuliert Jakob Dusek zu Olympia-Bronze im Snowboardcross und jubelt über Gold für Österreich

St. Pölten (OTS) -

In einem Fotofinish gegen den Franzosen Jonas Chollet fährt der Niederösterreicher Jakob Dusek ins Finale des heutigen Snowboardcross-Bewerbes der Herren bei den Olympischen Winterspielen in Milano Cortina und schließlich auch aufs Podium. „Schon wieder eine Olympiamedaille für Niederösterreich“, jubelt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. „Jakob Dusek hat heute eindrucksvoll gezeigt, was in ihm steckt – mit Mut, Tempo und Nervenstärke hat er sich Olympische Bronze im Snowboardcross geholt. Das ist ein Moment, der ganz Niederösterreich mit Stolz erfüllt“, gratuliert sie dem St. Pöltner Sportler zu seinem Triumph. „Was für ein packendes Rennen – voller Risiko, voller Leidenschaft und bis zur letzten Sekunde hochspannend. Jakob, ganz Niederösterreich jubelt mit dir.“

Mikl-Leitner gratuliert auch Alessandro Hämmerle – der Vorarlberger holt die Goldene für Österreich. „Diese beiden Olympiamedaillen sind ein starkes Zeichen dafür, was alles möglich wird, wenn Talent auf harte Arbeit, Disziplin und echten Kampfgeist trifft“, sagt die Landeshauptfrau. „Jakob Dusek und Alessandro Hämmerle sind Vorbilder für viele junge Sportlerinnen und Sportler in Niederösterreich und ganz Österreich: Sie zeigen, dass man mit Leidenschaft, Durchhaltevermögen und dem Glauben an sich selbst die ganz großen Ziele erreichen kann. Gratulation zu diesem sensationellen Erfolg.“