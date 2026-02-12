- 12.02.2026, 15:01:03
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Valentinstag: Gurkerl.at zeigt Trends und bietet große Auswahl über klassische Geschenke hinaus
Was sind die Valentinstags-Trends und welche außergewöhnlichen Ideen gibt es über die Clichés hinaus? Ein Blick hinter die Kulissen des Online-Supermarkts und Hofladens Gurkerl zeigt, dass Tradition und Klassiker nach wie vor boomen. Gleichzeitig wächst das Angebot, Liebe in allen Formen über das ganze Jahr hinweg in die Warenkörbe legen zu können. Vom kleinen Alltags-Moment bis zum besonderen Anlass; alles beginnt mit der Idee, das Leben einfacher zu machen.
Klassiker dominieren die Warenkörbe
Die Verkaufszahlen von Gurkerl.at zeigen, dass in Österreich die klassischen Valentinstags-Favoriten dominieren. Traditionelle Geschenke verzeichneten im letzten Jahr die größte Nachfrage und auch für dieses Jahr wird ein ähnlicher Trend erwartet:
Auf Platz 1 landeten rote Rosen, Platz 2 belegten Schokoladenherzen und Platz 3 rosa Tulpen.
Zu den Favoriten gehörten:
- Blumen in verschiedensten Ausprägungen: Von einzeln bis zum Bouquet – waren sie im letzten Jahr am beliebtesten. Rote Rosen dominieren die Einkäufe, gefolgt von Tulpen und Sträußen in den Farben rot, orange und gelb.
- Herzförmige Schokolade ist der Klassiker schlechthin. Von Marks & Spencer Marc de Champagner Trüffel bis Zotter’s BIO Herz finden sich im Gurkerl-Sortiment einige nette Gesten in Herzform. Spezialitäten wie das Zotter BIO Geschenkset Love Love Love sowie die Creme d'Or Valentinstag von der österreichischen Konditorei Zauner können die Botschaft sogar noch größer zum Ausdruck bringen.
- Prosecco und Wein bilden weiterhin das klassische Glas zum gemeinsamen Ausklingen. Hier waren im letzten Jahr vor allem Rosé Varianten beliebt - ein Schluck lohnt sich beispielsweise vom lokalen Weingut Mayer am Pfarrplatz oder der Eigenmarke Gurkerl’s Wein.
Liebe verdient mehr als 24 Stunden
Gurkerl steht in diesem Jahr dafür, Liebe größer als einen Tag zu denken. Helmut Moosbrugger-Yorke, Commercial Director bei Gurkerl, empfiehlt dementsprechend ganzjährig die Liebsten in die eigenen Warenkörbe einzuplanen: „Der Valentinstag ist heutzutage viel mehr als nur der Tag der Pärchen. Von jung bis alt wird der Tag immer mehr zum Zeichen für Liebe in allen Formen: für Partner, Partnerinnen, Kinder oder sogar Haustiere. Gleichzeitig sind nette Gesten und wertschätzende Kleinigkeiten längst nicht mehr auf einen Tag im Jahr beschränkt.”
Wertschätzung muss also weder teuer noch aufwändig sein und auch kleine Gesten können Freude bereiten. Sie hat folgende Tipps für den kommenden Valentinstag:
- Für Pärchen: Gemeinsame Zeit und Kochen ist manchmal die wichtigste Geste im Alltag. Ein großer Vorteil von Gurkerl ist, dass man alle Zutaten mit nur ein paar wenigen Klicks shoppen kann: Frische Pasta-Kits, Risotto-Mischungen, Premium-Steakstücke, Lachsfilets, Gnocchi, Pesto und Trüffelöl bieten Kulinarische Momente für zuhause.
- Für Familien mit Kindern: Leckere und zuckerreduzierte Snacks von Fruchtbar oder Freche Freunde. Vor allem in Herzform geben sie jedem Kind eine liebe Botschaft in die Pausenbox.
- Für Haustiere: Hund und Katze freuen sich über edlere Delikatessen im Napf. Marken wie PAUU oder Edgard & Cooper bieten eine gelungene Abwechslung an, die jeden Tag sofort besonders macht.
- Für sich selbst: Selbstliebe wird vor allem am Valentinstag mit am wenigsten beachtet – obwohl sie von allen Formen mit eine der wichtigsten ist. Ein sinnliches Bad, eine wohltuende Gesichtsmaske und ein nobler Rotwein können jeden Tag des Tages den Fokus vom Alltag auf das eigene Wohlbefinden rücken.
Rückfragen & Kontakt
Gurkerl.at GmbH // Timea Rüb-Scholz (in Elternzeit bis Spätsommer
2026)
vertreten durch: PR-Agentur Openers // Selina Lücke
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.gurkerl.at
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