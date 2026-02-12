Valentinstag: Gurkerl.at zeigt Trends und bietet große Auswahl über klassische Geschenke hinaus

Wien (OTS) -

Was sind die Valentinstags-Trends und welche außergewöhnlichen Ideen gibt es über die Clichés hinaus? Ein Blick hinter die Kulissen des Online-Supermarkts und Hofladens Gurkerl zeigt, dass Tradition und Klassiker nach wie vor boomen. Gleichzeitig wächst das Angebot, Liebe in allen Formen über das ganze Jahr hinweg in die Warenkörbe legen zu können. Vom kleinen Alltags-Moment bis zum besonderen Anlass; alles beginnt mit der Idee, das Leben einfacher zu machen.

Klassiker dominieren die Warenkörbe

Die Verkaufszahlen von Gurkerl.at zeigen, dass in Österreich die klassischen Valentinstags-Favoriten dominieren. Traditionelle Geschenke verzeichneten im letzten Jahr die größte Nachfrage und auch für dieses Jahr wird ein ähnlicher Trend erwartet:

Auf Platz 1 landeten rote Rosen, Platz 2 belegten Schokoladenherzen und Platz 3 rosa Tulpen.

Zu den Favoriten gehörten:

Liebe verdient mehr als 24 Stunden

Gurkerl steht in diesem Jahr dafür, Liebe größer als einen Tag zu denken . Helmut Moosbrugger-Yorke, Commercial Director bei Gurkerl, empfiehlt dementsprechend ganzjährig die Liebsten in die eigenen Warenkörbe einzuplanen: „Der Valentinstag ist heutzutage viel mehr als nur der Tag der Pärchen. Von jung bis alt wird der Tag immer mehr zum Zeichen für Liebe in allen Formen: für Partner, Partnerinnen, Kinder oder sogar Haustiere. Gleichzeitig sind nette Gesten und wertschätzende Kleinigkeiten längst nicht mehr auf einen Tag im Jahr beschränkt.”

Wertschätzung muss also weder teuer noch aufwändig sein und auch kleine Gesten können Freude bereiten. Sie hat folgende Tipps für den kommenden Valentinstag: