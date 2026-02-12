Wintervögel Quartier Neusiedler See

St. Pölten (OTS) -

Für rund 350 Vogelarten bieten der Schilfgürtel, die Seen und die Steppenlandschaft im Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel in Illmitz im Burgenland ein ideales Winterquartier.

Vor allem Greifvögel und heimische Vogelarten können hier auch im Winter bei geführten Touren beobachtet werden. Bei diesen Touren mit erfahrenen Rangern und Rangerinnen stehen die Chancen gut, Seeadlern, Reihern, Großtrappen, Meisen und einer Reihe anderer Tiere in einem geschützten Rahmen zu begegnen. Doch auch die 45 Salzlacken im Gebiet prägen den Charakter des Seewinkels. Weltweit gibt es nur noch sehr wenige vergleichbare Lebensräume. Für viele Zugvögel ist das ein Überlebensraum, den das „Land und Leute“-Team gemeinsam mit Ranger Lukas erkundet.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 21. Februar:

Bester Schweinehalter

Mit einer modernen Stallbauweise, die höchste Tierwohlstandards erfüllt, wurde der Kärntner Landwirt Michael Skuk bei den CERES Awards in Berlin zum besten Schweinehalter Österreichs und Deutschlands gekürt. „Land und Leute“ hat seinen Hof besucht.

30 Jahre Produktprämierung Ab Hof

Die Produktprämierungen bei der AB HOF Messe Wieselburg gelten für bäuerliche Direktvermarktende und Konsumentinnen und Konsumenten seit 30 Jahren als eine konstante Messlatte für Qualität und Innovation. Das „Land und Leute“-Team war bei der Verkostung zum Öl-Kaiser dabei.

Europas beste Fliesenlegerin

Sie ist beste Fliesenlegerin Europas bei den „Euro Skills 2025“ geworden, die 24-jährige Sara Sinhuber aus Rastenfeld in Niederösterreich. Für die Serie „Land und junge Leute-Handwerk“ zeigt sie, wie sie mit Präzision und Leidenschaft ihr Handwerk ausübt.

Hausschuhe aus dem Zillertal

Die „Doggln“ aus Tirol, Hausschuhe aus reinem Schafwollfilz, waren früher weit verbreitet und werden im Zillertal in Tirol heute noch gefertigt, im Familienbetrieb Hartl. Sogar Prominente, wie ein Papst, haben die „Doggln“ schon getragen.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer