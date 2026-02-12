ÖVP - Figl/Hungerländer: Klare Migrationssteuerung wirkt – SPÖ-Neos-Stadtregierung muss Blockade beenden

Wien (OTS) -

Die vergangenen Jahre haben deutlich gemacht, dass eine zu starke Migration die Systeme überfordert – insbesondere in Wien. Ob Containerklassen, fehlende Deutschkenntnisse im Schulalltag, überforderte Bildungseinrichtungen oder steigender Druck im Gesundheitsbereich: Die Belastungsgrenzen sind erreicht. „Integration kann nur funktionieren, wenn die Systeme nicht permanent am Anschlag laufen. Genau das ist in Wien der Fall“, betont Landesparteiobmann Markus Figl.

Mit dem Stopp des Familiennachzugs hat die Bundesregierung unter Innenminister Gerhard Karner eine klare und wirksame Maßnahme gesetzt. Der Effekt ist eindeutig: Im 4. Quartal 2023 kamen bundesweit 3.418 Personen im Rahmen des Familiennachzugs, im 4. Quartal 2024 waren es 1.087, im 4. Quartal 2025 nur noch 25. „Während SPÖ-Stadtrat Peter Hacker neue Debatten eröffnet und die Verantwortung abschiebt, zeigen die Zahlen schwarz auf weiß: Die Entlastung ist real. Diese Überforderung der Systeme muss nun endlich auch in Wien beendet werden“, so die Integrationssprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Caroline Hungerländer.

Die SPÖ-Neos-Stadtregierung ist gefordert, die wirksamen Maßnahmen der Bundesregierung nicht länger zu blockieren. „Gerade Wien profitiert von einer klaren Migrationssteuerung. Jetzt braucht es Unterstützung statt politischer Ausweichmanöver – im Interesse der Wienerinnen und Wiener und der Funktionsfähigkeit unserer Systeme“, so Figl und Hungerländer abschließend.