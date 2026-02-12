  • 12.02.2026, 14:33:02
  • /
  • OTS0108

ÖVP - Figl/Hungerländer: Klare Migrationssteuerung wirkt – SPÖ-Neos-Stadtregierung muss Blockade beenden

Stopp des Familiennachzugs bringt massive Entlastung – SPÖ-Neos-Stadtregierung sollte stattdessen den Kurs unterstützen

Wien (OTS) - 

Die vergangenen Jahre haben deutlich gemacht, dass eine zu starke Migration die Systeme überfordert – insbesondere in Wien. Ob Containerklassen, fehlende Deutschkenntnisse im Schulalltag, überforderte Bildungseinrichtungen oder steigender Druck im Gesundheitsbereich: Die Belastungsgrenzen sind erreicht. „Integration kann nur funktionieren, wenn die Systeme nicht permanent am Anschlag laufen. Genau das ist in Wien der Fall“, betont Landesparteiobmann Markus Figl.

Mit dem Stopp des Familiennachzugs hat die Bundesregierung unter Innenminister Gerhard Karner eine klare und wirksame Maßnahme gesetzt. Der Effekt ist eindeutig: Im 4. Quartal 2023 kamen bundesweit 3.418 Personen im Rahmen des Familiennachzugs, im 4. Quartal 2024 waren es 1.087, im 4. Quartal 2025 nur noch 25. „Während SPÖ-Stadtrat Peter Hacker neue Debatten eröffnet und die Verantwortung abschiebt, zeigen die Zahlen schwarz auf weiß: Die Entlastung ist real. Diese Überforderung der Systeme muss nun endlich auch in Wien beendet werden“, so die Integrationssprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Caroline Hungerländer.

Die SPÖ-Neos-Stadtregierung ist gefordert, die wirksamen Maßnahmen der Bundesregierung nicht länger zu blockieren. „Gerade Wien profitiert von einer klaren Migrationssteuerung. Jetzt braucht es Unterstützung statt politischer Ausweichmanöver – im Interesse der Wienerinnen und Wiener und der Funktionsfähigkeit unserer Systeme“, so Figl und Hungerländer abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Die Wiener Volkspartei
Presse & Kommunikation

Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.oevp.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VPR

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Die Wiener Volkspartei Rathausklub

Rückfragen & Kontakt

Die Wiener Volkspartei
Presse & Kommunikation

Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.oevp.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright