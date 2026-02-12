Bester Jungübersetzer Österreichs kommt aus Niederösterreich

Wien (OTS) -

Alljährlich zeigen junge Sprachtalente aus ganz Europa ihr Können im EU-Übersetzungswettbewerb „Juvenes Translatores“. In Österreich entschied ein Schüler des BG/BRG Baden Biondekgasse die heurige 19. Wettbewerbsrunde für sich: Jonathan Unger konnte die Jury mit seiner idiomatischen und kreativen Übersetzung aus dem Ungarischen ins Deutsche überzeugen. Zielsicher übertrug er den anspruchsvollen Ausgangstext zum Thema „Von Sprachen bis hin zu Landschaften: europäische Wege zum gegenseitigen Verständnis“ aus seiner Zweitsprache ins Deutsche.

Patrick Lobis, Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich, sagte: „Ich gratuliere Jonathan und seiner Schule sehr herzlich. Mehrsprachigkeit ist der Schlüssel für eine erfolgreiche europäische Zusammenarbeit über Grenzen hinweg. Und sie hilft, persönliche und berufliche Bande zu knüpfen. Kurzum: Das Erlernen von Fremdsprachen macht sich in jeder Hinsicht bezahlt.“

Jonathan Unger setzte sich gegen 75 Sprachbegeisterte aus 20 österreichischen Schulen durch; EU-weit gingen über 3000 17-jährige Schülerinnen und Schüler an den Start. 155 Sprachkombinationen kamen in dieser Runde EU-weit zum Einsatz. In Österreich übersetzten die Teilnehmenden aus elf verschiedenen EU-Sprachen ins Deutsche und Englische, aber auch vom Deutschen ins Ungarische, Rumänische und Spanische, was die Sprachenvielfalt in Österreich widerspiegelt.

Ende März heißt es für die 27 Erstplatzierten „auf nach Brüssel“! Sie gehen auf eine dreitägige Reise in die EU-Hauptstadt, wo die Preisverleihung sowie Besuche der EU-Institutionen und des Übersetzungsdiensts der EU-Kommission auf dem Programm stehen.

Sechs Nachwuchstalente aus Österreich erhalten eine besondere Auszeichnung für ihre sehr gute Leistung: Stefanie Preschitz vom BG/BRG Neusiedl am See, Anastasia Grgic vom BG/BRG Lilienfeld, Ivana Domic von der Vienna Business School Mödling, Clemens Handel vom BG/BRG Knittelfeld sowie Mona-Leandra Humer und Christina Knierzinger vom Franziskus-Gym Wels.

Hintergrund

Der Wettbewerb „Juvenes Translatores“ (Lateinisch für „junge Übersetzer“) wird seit 2007 alljährlich von der Generaldirektion Übersetzung der Europäischen Kommission ausgerichtet. Mit dem Wettbewerb wird das Erlernen von Fremdsprachen in Schulen gefördert und jungen Menschen ein Eindruck davon vermittelt, was es heißt, Übersetzerin oder Übersetzer zu sein.

Die Mehrsprachigkeit und damit auch die Übersetzung haben seit der Gründung der Gemeinschaften einen festen Platz in der EU. Die Sprachenregelung war Gegenstand der allerersten Verordnung aus dem Jahr 1958 (Verordnung (EWG) Nr. 1 des Rates). Seitdem ist die Zahl der Amtssprachen mit den EU-Erweiterungen von 4 auf 24 gestiegen.

Näheres zum Juvenes-Translatores-Wettbewerb

Pressemitteilung in der Meldungsübersicht

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BG/BRG Biondekgasse