Aviso Initiative Wund?Gesund!: Dialogforum „Finanzierung, Sparbedarf und die chronische Wunde: Wie schaffen wir das?“

Wien (OTS) -

Laut STATISTIK AUSTRIA beliefen sich die laufenden Gesundheitsausgaben exklusive Investitionen im Jahr 2024 auf 57,8 Milliarden Euro oder 11,7% des Bruttoinlandsprodukts. Im Vergleich zu 2023 ergab sich somit bei den nominellen Ausgaben für Gesundheitsleistungen und -güter ein Anstieg um 8,3 Prozent [1]. Auf Grund der Budgetsituation diskutiert man in ganz Österreich über Sparmaßnahmen, auch im Gesundheitswesen. Dabei bleibt die Diskussion oft abstrakt und für die Betroffenen schwer verständlich. Das nächste Dialogforum der Initiative Wund?Gesund! am 24. Februar 2026 um 10:30h im APA-Pressezentrum wird sich daher ganz konkret mit der Verbesserung von Prozessen und Betreuungsstrukturen rund um das Thema Wundmanagement befassen. Und mit der Frage: Was bedeuten Finanzierung und Sparbedarf für die Betroffenen?

Am Panel:

Stadträtin Dr.in Kasia Greco, Wien (ÖVP)

Mag.a Karin Scheele, Abgeordnete zum NÖ Landtag (SPÖ), Obfrau des Gesundheitsausschusses

Mag.a Martina Laschet, Initiative Wund?Gesund!

Mag. Philipp Lindinger, Initiative Wund?Gesund!

Die Initiative Wund?Gesund! ist ein Zusammenschluss von Unternehmen und Kooperationspartnern aus dem Gesundheitswesen. Im Mittelpunkt steht die optimale Versorgung der Patient:innen mit passenden Medizinprodukten: vom einfachen Wundpflaster über hydroaktive Wundauflagen bis zur Wundunterdrucktherapie.

Die Vertreter:innen der Medien sowie weitere am Thema Interessierte sind herzlich eingeladen, persönlich vor Ort oder unter diesem Link am Dialogforum im APA-Pressezentrum teilzunehmen. Zur besseren Planbarkeit ersuchen wir um Vorankündigung an [email protected] , ob die Teilnahme vor Ort oder online geplant ist. Für Film- und Fotogelegenheiten ist gesorgt.

[1] Vgl.: STATISTIK AUSTRIA, Pressemitteilung: 14 097-016/26, "Gesundheitsausgaben 2024 deutlich gestiegen", Website vom 10. Februar: https://www.statistik.at/fileadmin/announcement/2026/01/20260129Gesundheitsausgaben2024.pdf

Aviso Initiative Wund?Gesund!: Dialogforum „Finanzierung, Sparbedarf und die chronische Wunde: Wie schaffen wir das?“

Datum: 24.02.2026, 10:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: APA-Pressezentrum

Laimgrubengasse 10

1060 Wien

Österreich

URL: https://events.streaming.at/wund-gesund-20260224