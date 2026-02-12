- 12.02.2026, 13:52:02
- /
- OTS0102
BM Hattmannsdorfer: Medienstatement – Exporterleichterungen bei Sicherheits- und Rüstungsgütern
Herr Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer wird morgen um 09:30 ein Medienstatement zu geplanten Erleichterungen beim Export von Sicherheits- und Rüstungsgütern abgeben.
Im Mittelpunkt stehen:
- die Aufhebung des sogenannten Deckungsverbots zur staatlichen Absicherung genehmigter Exporte,
- die Einbringung der Novelle des Außenwirtschaftsgesetzes in die Begutachtung sowie
- ein Ausblick auf das Kriegsmaterialgesetz
Wir bitten um Ihre Anmeldung unter: [email protected]
Hattmannsdorfer: Medienstatement – Exporterleichterungen bei Sicherheits- und Rüstungsgütern
Datum: 13.02.2026, 09:30 Uhr - 13.02.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus; Pressezentrum; 5.Stock, Eingang über Tor 2 "Sozialministerium"
Stubenring 1
1010 Wien
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus
[email protected]
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | MWA