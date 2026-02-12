  • 12.02.2026, 13:52:02
  • /
  • OTS0102

BM Hattmannsdorfer: Medienstatement – Exporterleichterungen bei Sicherheits- und Rüstungsgütern

Wien (OTS) - 

Herr Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer wird morgen um 09:30 ein Medienstatement zu geplanten Erleichterungen beim Export von Sicherheits- und Rüstungsgütern abgeben.

Im Mittelpunkt stehen:

  • die Aufhebung des sogenannten Deckungsverbots zur staatlichen Absicherung genehmigter Exporte,
  • die Einbringung der Novelle des Außenwirtschaftsgesetzes in die Begutachtung sowie
  • ein Ausblick auf das Kriegsmaterialgesetz

Wir bitten um Ihre Anmeldung unter: [email protected]

Hattmannsdorfer: Medienstatement – Exporterleichterungen bei Sicherheits- und Rüstungsgütern

Datum: 13.02.2026, 09:30 Uhr - 13.02.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus; Pressezentrum; 5.Stock, Eingang über Tor 2 "Sozialministerium"
Stubenring 1
1010 Wien

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus

[email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | MWA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

[Freitag, 13.02.2026, 09:30]

Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus

[email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright