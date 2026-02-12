BM Hattmannsdorfer: Medienstatement – Exporterleichterungen bei Sicherheits- und Rüstungsgütern

Wien (OTS) -

Herr Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer wird morgen um 09:30 ein Medienstatement zu geplanten Erleichterungen beim Export von Sicherheits- und Rüstungsgütern abgeben.

Im Mittelpunkt stehen:

die Aufhebung des sogenannten Deckungsverbots zur staatlichen Absicherung genehmigter Exporte,

die Einbringung der Novelle des Außenwirtschaftsgesetzes in die Begutachtung sowie

ein Ausblick auf das Kriegsmaterialgesetz

Wir bitten um Ihre Anmeldung unter: [email protected]

Hattmannsdorfer: Medienstatement – Exporterleichterungen bei Sicherheits- und Rüstungsgütern

Datum: 13.02.2026, 09:30 Uhr - 13.02.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus; Pressezentrum; 5.Stock, Eingang über Tor 2 "Sozialministerium"

Stubenring 1

1010 Wien