Stammstreckensperre 2026: City Airport Train bietet Premium-Busse und erhöht die Frequenz

Flughafen Wien (OTS) -

Von September 2026 bis inkl. Oktober 2027 verkehrt der City Airport Train für 14 Monate mit komfortablen Premium-Bussen, um den Transfer zwischen Wien Mitte und dem Flughafen während der Stammstreckensperre weiterhin wie gewohnt bequem und schnell zu gewährleisten. In diesem Zeitraum wird ein Streckenabschnitt zwischen Wien Mitte und Rennweg im Zuge von Renovierungsarbeiten für den gesamten Schienenverkehr gesperrt. Der CAT bietet sogar ein besonderes Angebot für seine Passagier:innen - die Frequenz der Transfers wird erhöht, pro Stunde verkehren bis zu 5 Busse in jede Richtung. Zur Verfügung gestellt werden die hochwertig ausgestatteten Setra-Reisebusse von der Firma Blaguss Reisen GmbH.

„Wir freuen uns sehr, dass wir den Wiener:innen im Zeitraum der Stammstreckensperre weiterhin einen zuverlässigen Flughafentransfer mit Bussen von und nach Wien Mitte und das noch dazu in höherer Frequenz – bis zu 5 Mal pro Stunde – anbieten können. Das Bus-Modell Setra, welches beim CAT in Kooperation mit der Blaguss Reisen GmbH zum Einsatz kommen wird, verfügt über 55 Sitze mit besonderer Beinfreiheit, Klimaanlage und Bordinfotainment-System.“, so die CAT-Geschäftsführer Michael Forstner und Christoph Korherr.

„Ein verlässlicher, komfortabler CAT-Transfer muss auch während der Stammstreckensperre selbstverständlich bleiben – dafür unterstützen wir den Ersatzverkehr mit unseren hochwertig ausgestatteten Premium-Reisebussen. Gemeinsam mit dem CAT tragen wir dazu bei, dass die Verbindung zwischen Wien Mitte und dem Flughafen für alle Reisenden weiterhin schnell, stressfrei und in erhöhter Frequenz funktioniert.“, erläutert Thomas Blaguss, Geschäftsführer Blaguss Reisen GmbH.

Besitzer:innen der Wiener Linien Jahreskarte, der ÖBB-Vorteilscard oder des Klimatickets können den CAT um 7 Euro pro Richtung nutzen, Kinder bis 15 Jahre fahren sogar kostenlos. Der CAT City Check-In kann während der Stammstreckensperre aus logistischen Gründen leider nicht angeboten werden.

Zeitraum der Stammstreckensperre: 07.09.2026 bis Ende Oktober 2027

Frequenz der CAT-Ersatzbusse :

15 Minuten-Takt von 5.30 bis 7.00 Uhr ab Wien Mitte und von 6:10 bis 7.00 Uhr ab Flughafen.

Ab 7.00 Uhr alle 12 Minuten (5x/Std.) bis 19.00 Uhr.

Ab 19.00 Uhr wieder alle 15 Minuten bis Mitternacht. Letzter Bus ab Wien Mitte um 23.15 Uhr und ab Flughafen um 23.37 Uhr.

Über den City Airport Train:

Serviceorientiert, stressfrei und umweltfreundlich: Der City Airport Train (CAT) ist mit 16 Minuten Fahrzeit Wiens schnellste und komfortabelste nonstop Verbindung zwischen dem Flughafen und der Innenstadt. Dank kundenorientierter Serviceleistungen wie City Check-In, persönlicher Beratung durch Train Attendants sowie emissionsfreiem Bahnstrom überzeugt der CAT mit Qualität und Nachhaltigkeit. Der CAT steht zu 50,1 Prozent im Eigentum der Flughafen Wien AG und gehört zu 49,9 Prozent der ÖBB. Weitere Informationen zum City Airport Train auf www.cityairporttrain.com