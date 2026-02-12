  • 12.02.2026, 13:04:02
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Holzmann Feines vom Land gewinnt Gulfood Innovation Award 2026

Holzmann Team bei Gulfood Innovation Award Übergabe
Schwanenstadt (OTS) - 

Das oberösterreichische Familienunternehmen Holzmann Feines vom Land GmbH wurde auf der Gulfood 2026 in Dubai, der weltweit größten Lebensmittelmesse, mit dem Gulfood Innovation Award ausgezeichnet.
Prämiert wurden die fix&fertigen Schmorzwiebel Tiefkühl-Pellets gebräunt in der Kategorie „Best Frozen or Chilled Product“, die Arbeitszeit, Energie und Lagerkosten in professionellen Küchen deutlich reduzieren.
Durch die starke Reduktion ersetzen 0,2 kg Pellets rund 1,2 kg Roh- oder TK-Zwiebeln, was Platz, Transportvolumen und CO₂ einspart.
„Der Award zeigt, dass Convenience Produkte, wirtschaftliche Effizienz und höchste Qualität kein Widerspruch sind“, sagt Stefan Puchner, Verkaufsleiter bei Holzmann.

Rückfragen & Kontakt

Stefan Puchner

Holzmann Feines vom Land GmbH
[email protected]
+43 (0)664 884 55 746

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