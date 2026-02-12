Jubiläen und Neuzugänge bei der Wirtshauskultur Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Die Wirtshauskultur Niederösterreich entwickelt sich als Verein seit seiner Gründung vor über 30 Jahren stetig weiter. Mit zahlreichen Neuerungen und Jubiläen startet die Wirtshauskultur unter dem neuen Obmann Hartmuth Rameder nun ins Jahr 2026. Rund 200 Wirtshäuser sind Mitglied des Vereins und sie alle zeichnet Mut zu Innovation und kreativer Neuinterpretation und die Liebe zur Tradition aus. Vom Kochen mit dem, was Saison und Region hergeben, über das gute Glas Wein, Bier oder frischen Saft dazu, serviert mit echter Gastfreundschaft in einer besonderen Atmosphäre für den Gast, weil es den Wirtsleuten ein ehrliches Anliegen ist – das sind Charakteristika der Wirtshauskultur Niederösterreich.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Die Wirtshauskultur Niederösterreich ist seit über drei Jahrzehnten ein starkes Aushängeschild für Niederösterreichs Gastfreundschaft und steht für Qualität, Verlässlichkeit und gelebte Regionalität. Sie verbindet Tradition mit Innovationskraft und zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig und lebendig unsere Gastronomie ist – vom gemütlichen Dorfwirtshaus bis zum ausgezeichneten Haubenlokal. Rund 200 Mitgliedsbetriebe sind heute verlässliche Wegweiser für genussvolle Pausen, authentische Kulinarik und herzliche Gastfreundschaft in allen Regionen Niederösterreichs. Besonders herzlich gratuliere ich den 13 Betrieben zu ihrem 30-jährigen Jubiläum sowie all jenen, die seit der Gründung Teil dieser Erfolgsgeschichte sind. Dieses langjährige Engagement steht für Beständigkeit, hohe Qualität und eine starke Partnerschaft. Ich wünsche allen Mitgliedsbetrieben weiterhin viel Erfolg, Innovationsfreude und vor allem begeisterte Gäste.“

Obmann Hartmuth Rameder betont: „Liebe zum Handwerk, zum Gast und zur Region liegen unseren Wirtsleuten am Herzen, das individuelle ‚Tüpfelchen auf dem I‘ sorgt für das ganz gewisse Extra bei unseren Betrieben. Im Vorjahr konnten wir drei neue Mitglieder begrüßen, zu Jahresbeginn 2026 war es der Nikolaihof. Über 30 Betriebe hatten voriges Jahr ein Jubiläum zu feiern, fast genauso viele werden es heuer sein – darauf freue ich mich schon sehr. Ich möchte ihnen herzlich für die Zusammenarbeit danken – gemeinsam gehen wir in eine gute, vielversprechende Zukunft.“



Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung ergänzt: „Die Wirtshauskultur Niederösterreich ist auch für den niederösterreichischen Ausflugstourismus ein wichtiges Argument bzw. ein effektiver Motor: Viele Gäste freuen sich über einen gemütlichen Tagesausklang, und viele andere kommen ganz gezielt für den Genuss von regionaler und authentischer Kulinarik und wegen der ausgeprägten Weinkultur ins Land. Spannende Ausflugsziele für die ganze Familie, schöne Rad- und Wanderwege oder sehenswerte Kunstwerke und Kulturstätten liegen oft ganz in der Nähe und lohnen eine Verlängerung zum Kurzurlaub.“

Neue Betriebe im Verein

2025 wurden das Franz Joseph-Wirtshaus in Obermarkersdorf im Weinviertel, der Richardhof in Gumpoldskirchen und das Naturfreunde Bootshaus St. Pölten in den Verein aufgenommen. Zu Jahresbeginn 2026 kam der Nikolaihof in Mautern dazu.

Jubiläen

Fünf Jahre Mitgliedschaft feierten das Gasthaus Mathe in Etzen/Groß Gerungs, Weissis Gaststubn in Grimsing/Emmersdorf, das Hotel-Restaurant zur Post in Melk, das Gasthaus Nährer in Rassing, Eisenbocks Strasser Hof in Straß im Straßertal und die Schlossküche Walpersdorf in Walpersdorf.

10 Jahre Mitgliedschaft: Gasthaus zum Grünen Baum in Gresten und Hueber - der Wirt in Bründl in St. Georgen a.d.Leys.

15 Jahre Mitglied sind das Gasthaus Weiler in Laa a.d.Thaya, das Landgasthaus Essl in Rührsdorf/Rossatz und der Gasthof Skilitz in Siegenfled.

20 Jahre Mitglied der Wirtshauskultur sind der Krumbacherhof in Krumbach, das Gasthaus Ellinger in St. Peter i.d. Au und der Retzerlandhof in Zellerndorf.

Das 25-jährige Jubiläum feierten das Gasthaus Hubertushof Fromwald in Bad Fischau-Brunn, das Gasthaus Pils in Eschenau, der Kastanienhof in Grafenbach, der Gasthof Haag in Haitzendorf, der Halbwax – Gasthaus zum St. Florian in Lichtenwörth sowie das Goldene Bründl in Oberrohrbach.

30 Jahre Mitglied sind: Gasthaus Schönauer in Artstetten, der Braunegger-Hof in Braunegg, Gasthaus zum goldenen Kreuz in Feuersbrunn a. Wagram, Gasthaus Zum braunen Hirschen in Freundorf, Wirtshaus Grüner Baum in Kirchberg/Wechsel, Gasthaus Buchegger in Krumbach, Landgasthof „Zur schönen Wienerin“ in Marbach/Donau, Gasthaus Zum goldenen Löwen in Maria Taferl, Gasthaus Achter in Michelstetten, Gasthaus Schwarz in Nöhagen, Gasthaus Zum goldenen Schiff in Tulln, Gasthof Land in Weinzierl/Walde und Wirtshausbrennerei Krenn in Yspertal.

Alle Informationen auf www.wirtshauskultur.at

Für weitere Rückfragen: NÖ-Werbung, Sophie Seeböck, BA, Pressesprecherin, Telefon 02742/9000 DW 19844, E-Mail [email protected]