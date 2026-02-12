Longevity als Gamechanger?

Kitzbühel (OTS) -

Im Mai 2026 wird Kitzbühel nicht nur zur Bühne des etablierten Alpine Hospitality Summit, sondern auch zum Treffpunkt für ein neues, eigenständiges Fachformat rund um eines der zentralen Zukunftsthemen der alpinen Hotellerie: Longevity / Langlebigkeit.

Mit „Hospitality meets Longevity“ schafft die Prodinger Tourismusberatung erstmals eine spezialisierte Plattform, die sich gezielt mit den Auswirkungen des neuen Megatrends auf Hotellerie, Tourismus und Hotelentwicklung auseinandersetzt.

Das Symposium bringt am 6. Mai 2026 namhafte Longevity-Expert:innen, Mediziner mit erfahrenen Hoteliers und Branchen-Entscheidern zusammen, die Langlebigkeit nicht als kurzfristigen Hype, sondern als spannendes Innovationsfeld und nachhaltigen Wettbewerbsvorteil verstehen.

Gemeinsam wird ausgelotet und dargestellt, wie sich der Gäste-Wunsch nach einem längeren, gesünderen und sinn-erfüllten Leben glaubwürdig und zugleich wirtschaftlich tragfähig in bestehenden wie auch neuen Hotel-Konzepten verankern lässt.

Longevity: Trend oder Strategie?

Der globale Longevity-Trend verschiebt die Erwartungen der Gäste zunehmend – weg von klassischer Wellness, hin zu präventiven, regenerativen und ganzheitlichen Angeboten, die Körper, Geist und Lebensstil gleichermaßen adressieren. Zwischen Prävention, Regeneration, Mental Health und sinnorientierter Lebensführung entstehen für die alpine Hospitality neue strategische Herausforderungen, zugleich aber auch attraktive Perspektiven für Positionierung, Angebotsentwicklung, Investitionen und Mitarbeiterbindung.

Im Fokus stehen strategische Konzepte, Best-Practice-Beispiele führender Betriebe sowie wissenschaftliche und gesellschaftliche Perspektiven auf das Thema Langlebigkeit. Diskutiert werden Fragen der klaren Positionierung, der notwendigen Infrastruktur, der Entwicklung passender Gästeangebote sowie der neuen Anforderungen an Hotelmitarbeiter:innen.

Auf dem Programm stehen inspirierende Keynotes und hochkarätig besetzte Panels, die aufzeigen, wie Longevity in der alpinen Hotellerie vom Trendthema zum tragfähigen Geschäftsmodell werden kann.

Termin & Ort

Ort: Hotel Rasmushof, Kitzbühel

Datum / Uhrzeit: Mittwoch, 6. Mai 2026 | 14:00–18:30 Uhr

Moderation: Uta Gruenberger

Weitere Informationen zum Symposium und Informationen zur Anmeldung finden sich unter www.hospitality-meets-longevity.at