FPÖ – Krauss / Tufegdzic : SPÖ-Kowall betreibt integrationspolitische Realitätsverweigerung auf dem Rücken der serbischen Community

Wien (OTS) -

Mit seinen Aussagen im ORF-Podcast „Im Gespräch mit Susanne Schnabl“ hat SPÖ-Politiker Nikolaus Kowall einmal mehr bewiesen, wie weit sich Teile der Wiener Sozialdemokratie von der integrationspolitischen Realität entfernt haben. „Ausgerechnet die serbische Community, die seit Jahrzehnten als eine der bestintegrierten Gruppen in Österreich gilt und einen unverzichtbaren Beitrag zu Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft leistet, wird von Kowall als Beispiel für misslungene Integration herangezogen. Eine derartige Verdrehung der Tatsachen ist an Missinterpretation kaum zu überbieten“, so der Wiener FPÖ-Klubobmann Maximilian Krauss. Wer von Integrationsproblemen spricht, muss sich viel mehr mit radikal-islamistischen Influencern und den definitiv existierenden Parallelgesellschaften in unserer Stadt auseinandersetzen.

Wenn Kowall den Einzelfall eines serbischstämmigen Schülers bemüht, um Integrationsprobleme in Wien zu illustrieren, dann ist das nicht nur sachlich falsch, sondern politisch verantwortungslos. „Während in zahlreichen Wiener Schulen Lehrerinnen berichten, dass ihnen von Schülern mit Herkunft aus dem arabischen Raum aus religiösen Gründen nicht einmal die Hand gegeben und ihre Autorität offen infrage gestellt wird, versucht die SPÖ, den Fokus auf jene Bevölkerungsgruppe zu lenken, die sich über Jahrzehnte hinweg durch Leistungsbereitschaft, Bildungsaufstieg und gesellschaftliche Anpassung ausgezeichnet hat“, so der stellvertretende Integrationssprecher der Wiener FPÖ LAbg. Ilija Tufegdzic.

„Die serbische Community hat viel für Wien beigetragen. Sie stellt Unternehmer, Facharbeiter, Pflegekräfte und Akademiker. Wer diese Menschen pauschal in ein integrationspolitisch negatives Licht rückt, spaltet die Gesellschaft und verhöhnt all jene, die sich tagtäglich um ein gutes Zusammenleben bemühen“, so die Freiheitlichen abschließend.