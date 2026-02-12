  • 12.02.2026, 11:37:32
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ASFINAG: Ferienbeginn in Teilen Österreichs und Nachbarländern bringen starken Reiseverkehr rund um Skigebiete

Kräftiger Schneefall und winterliche Straßenverhältnisse verlangen erhöhte Aufmerksamkeit

Wien (OTS) - 

Am Wochenende starten Oberösterreich und die Steiermark in die Semesterferien. Gleichzeitig beginnen im deutschen Bundesland Bayern sowie in den südlichen und zentralen Provinzen der Niederlande die Winterferien. Dieser Ferienwechsel fällt mit dem Ende der Semesterferien in Westösterreich - also in Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Kärnten und dem Burgenland - zusammen. Daher ist in den kommenden Tagen mit starkem Reiseverkehr zu rechnen.

Vor allem am Wochenende sowie zu den klassischen An- und Abreisezeiten rund um den Liftschluss wird es auf den Zufahrten zu den Wintersportgebieten zu stärkeren Verkehrsspitzen kommen.

Winter kehrt mit kräftigem Schneefall zurück

Am Wochenende stellt sich das Wetter deutlich um. Bereits am Samstag wird es bis in tiefe Lagen zu Schneefällen kommen. In der Nacht auf Sonntag ist dann verbreitet mit kräftigem Schneefall zu rechnen, der von stürmischem Wind begleitet wird, besonders im Osten. Auch der Sonntag und der Montag bleiben winterlich. Deutlich tiefere Temperaturen, wiederkehrende Schneefälle, teils kräftiger Wind und nur kurze trockene Phasen prägen die kommenden Tage.

Die ASFINAG appelliert an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, ausschließlich mit vollständiger Winterausrüstung unterwegs zu sein und ausreichend Abstand zu halten, die Geschwindigkeit zu reduzieren und die eigene Fahrweise den winterlichen Straßenverhältnissen anzupassen.

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ASFINAG Pressesprecher
Mag. Christoph Pollinger, M.A.
Telefon: +43 664 60108 16841
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