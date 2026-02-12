Grüne Wien/Sequenz, Stark: Sperre der S-Bahn-Stammstrecke: Stadtregierung muss für einen attraktiven und verlässlichen Ersatz sorgen

Wien (OTS) -

Die Modernisierung der S-Bahn-Stammstrecke ist dringend notwendig und wird von den Grünen Wien ausdrücklich begrüßt, aber die 14-monatige Hauptsperre ab 7. September 2026 wird für Wien eine der größten Verkehrsbelastungen der letzten Jahre sorgen. Auf dem Abschnitt Praterstern-Hauptbahnhof sind rund 250.000 Fahrgäste täglich unterwegs – das ist die gleiche Größenordnung, als würden Tangente und Gürtel gleichzeitig wegfallen.

„Es ist gut, wenn die Stammstrecke modernisiert wird. Aber die Stadtregierung muss liefern und ein Ersatzpaket aufsetzen, das diesen Namen verdient: mit spürbaren Taktverdichtungen, zusätzlichen Garnituren und Personal, deutlichen Verbesserungen der Straßenbahn und echten Vorrang-Routen für Öffis auf der Oberfläche“, so Heidi Sequenz und Kilian Stark, die beiden Mobilitätssprecher:innen der Wiener Grünen.

Rückschritte für Verkehrswende verhindern

„Ein paar Shuttlebusse und die Anerkennung von ÖBB-Tickets im Netz der Wiener Linien werden der großen Belastung durch die Sperre nicht gerecht werden. Wenn das Ersatzangebot nicht deutlich verbessert wird, werden viele Fahrgäste aus Verzweiflung aufs Auto ausweichen. Dann besteht auch die Gefahr, dass die Menschen dann als neue Gewohnheit beim Auto bleiben“, so Sequenz und Stark. Zu befürchten sind völlig überladene Bahnsteige, etwa bei der U1 Hauptbahnhof, überfüllte Züge und Probleme im ganzen Netz. Das hätte monatelang mehr Stau, mehr Belastung und einen Rückschritt für die Verkehrswende zur Folge. „Es dauert noch, bis der Herbst da ist – aber die Zeit läuft spätestens ab jetzt: Stadträtin Sima muss aus Ankündigungen einen verlässlichen Plan machen, der die Öffi-Fahrgäste gut durch diese Sperre bringt“, so Stark und Sequenz abschließend.