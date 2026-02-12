„G’sund in Österreich“ mit Dr. Christine Reiler über „Die Kraft der Lebensfreude“

Wien (OTS) -

Lebensfreude ist mehr als ein Gefühl – sie ist eine Kraft. Eine Kraft, die uns trägt, schützt, gesund hält und miteinander verbindet. Doch woher kommt sie? Warum gelingt es manchen Menschen, selbst nach schweren Verlusten, Brüchen und Zweifeln wieder aufzustehen? Und was macht jene innere Stärke aus, die wir Resilienz nennen? In „G’sund in Österreich – Die Kraft der Lebensfreude“ begegnet Ärztin und Moderatorin Dr. Christine Reiler am Montag, dem 16. Februar 2026, um 21.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON humorvollen, mutigen und erstaunlich resilienten Menschen, die zeigen: Lebensfreude ist keine Laune, sondern eine Haltung, die schützt, heilt und verbindet. Wenn Lachen zur Medizin wird, Tanzen die Seele stärkt, Bewegung Glückshormone freisetzt und Gemeinschaft neue Energie schenkt, entsteht Lebensfreude. Die Sendung wird auch in ÖGS angeboten.

Dr. Christine Reiler reist in der von Denise Kracher und Daniel Thalhamer gestalteten Sendung quer durch Österreich, um jene Momente einzufangen, die Mut machen. Sie trifft die älteste Faschingsgardistin des Landes, deren Humor die Familie durch schwere Zeiten trägt, und zeigt, dass Tanzen, Feiern und Gemeinsamkeit Körper und Geist in Schwung halten. Gesundheitspsychologin Isabella Woldrich erklärt, warum die Psyche gestärkt werden kann, wenn man sich im Fasching verkleidet und dadurch in eine andere Rolle schlüpft.

Am Weißensee erlebt Reiler, wie Sport und Natur zur Quelle von Lebensfreude werden: Gemeinsam mit Einheimischen verbringt sie Zeit auf dem idyllisch zugefrorenen See beim traditionellen Eisstockschießen. Zwischen Bewegung, Lachen und freundschaftlichem Wettkampf zeigt sich, wie eng körperliche Aktivität und seelisches Wohlbefinden verbunden sind und das Glücksgefühl stärken.

In der Klinik Donaustadt begegnet sie gemeinsam mit dem Kabarettisten und Arzt Omar Sarsam den CliniClowns, die seit Jahrzehnten mit roter Nase kranken Kindern ein Lächeln schenken. Die beiden gehen der Frage nach, wie und ob Humor heilen kann. Auch dort, wo Schmerz und Verlust Spuren hinterlassen haben, findet Reiler eindrückliche Beispiele menschlicher Stärke: Barbara Pachl-Eberhart, die nach einem tragischen Unfall ihren Mann und ihre Kinder verlor, hat gelernt, wieder Freude zu empfinden. Adrian Goiginger hat ihre Geschichte im vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierten Drama „Vier minus drei“, der ab März im Kino zu sehen sein wird, verfilmt. Lukas Müller, seit einem Sturz querschnittgelähmt, arbeitet diszipliniert an seiner körperlichen Genesung – und inspiriert online Tausende Menschen mit seinem Mut und seinem Optimismus. Die Neurowissenschafterin Annett Schirmer von der Universität Innsbruck ordnet ein, wie Motivation und Resilienz negative Emotionen beeinflussen und mitunter verblassen lassen.

Was aber unterscheidet Menschen, die selbst in Krisen Zuversicht bewahren? Der Glücksforscher Stefan Höfer von der Meduni Innsbruck erklärt, warum Gene, Bewegung, Gemeinschaft und Geisteshaltung zusammenspielen – und wie der Körper durch Lachen und Aktivität das Glück regelrecht trainieren kann. In Linz besucht Christine Reiler zudem eine junge Frau, die in der stillen Höhe des Doms Tage des Schweigens verbringt – Lebensfreude aus der Ruhe heraus. Zwischen Fasching und Forschung, Sport und Stille, Lachen und Loslassen entsteht ein berührendes Bild: Lebensfreude ist kein Zufall, sondern eine Kraft, die in uns allen wohnt – und die uns gesund erhält, wenn wir sie nähren.