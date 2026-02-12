Peter Klien für „Gute Nacht Österreich“ am Opernball

Wien (OTS) -

Wenn Tausende aufs Tanzparkett drängen und sich darunter auch viel Prominenz aus Politik, Gesellschaft und Hollywood befindet, dann ist Opernball. Auch Peter Klien hat seinen Frack entmottet und sein Mikrofon ballfein gemacht, um in der Wiener Staatsoper auf Interviewjagd zu gehen. Das – gewohnt satirische – Ergebnis zeigt „Gute Nacht Österreich“ am Freitag, dem 13. Februar 2026, um 22.40 Uhr in ORF 1 und schon ab 20.00 Uhr auf ORF ON.

Am Mittwoch wurde der Prozess gegen ÖVP-Klubchef August Wöginger wieder aufgenommen. Nach der gekippten Diversion geht es erneut um möglichen Postenschacher. Und der Fall ist allemal brisant: Denn er ist nicht nur eine Belastungsprobe für die Koalition – es geht auch um ein Sittenbild der österreichischen Politik. Peter Klien begibt sich auf die Suche nach der Grenze zwischen Hilfestellung und Gesetzesbruch.

Österreichs Regierung arbeitet an einem Social-Media-Verbot für Unter-14-Jährige. Was bei vielen Jugendlichen für Panik sorgt, hat in anderen Ländern aber bereits erstaunliche Ergebnisse gebracht. Im Gespräch mit der Kabarettistin Malarina beleuchtet Peter Klien mögliche Vor- und Nachteile eines Verbots.

Viele Produkte sind in Österreichs Supermärkten immer noch teurer als in Deutschland. Dabei handelt es sich um dieselben Marken von denselben Konzernen. Wie kann das sein? Was hat es mit diesem „Österreich-Aufschlag“ auf sich? Und was tut die Politik dagegen? „Gute Nacht Österreich“ widmet sich den Hintergründen dieses Nepps an den Konsumentinnen und Konsumenten.