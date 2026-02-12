  • 12.02.2026, 10:17:02
  • /
  • OTS0057

Protest gegen Ablösung Karim El-Gawharys und Unterstützung der ORF-Beschwerde von Standing Together Vienna

KORREKTUR ZU OTS_20260211_OTS0023

KORREKTUR-HINWEIS
Löschung Absatz Unterstützer

Wien (OTS) - 

Der Vertrag von Karim El-Gawhary, Leiter des ORF-Nahostbüros in Kairo, wird vom ORF nicht mehr verlängert. Diese Entscheidung erfolgte nach einem Treffen des ORF-Generaldirektors Roland Weißmann Anfang November mit Israels Staatspräsident, Yitzhak Herzog, und dem Direktor des israelischen Rundfunks KAN, Golan Yochpaz, nachdem der vielfach ausgezeichnete Journalist vorher von der Israelitischen Kultusgemeinde, einigen rechtslastigen Politikern und in Social-Media-Kampagnen heftig kritisiert worden war. Karim El-Gawharys Vertrag endet im Juni 2026. Am 11. August wählt der Stiftungsrat den neuen ORF-Generaldirektor.

Als ehemalige ORF-Journalist:innen fordern wir daher die Verlängerung des Vertrags von Karim El-Gawhary und die Beibehaltung des ORF-Korrespondentenbüros in Kairo als unabhängigen Standort für die Nahost-Berichterstattung.

Ebenso unterstützen wir die vom jüdisch-arabischen Bündnis Standing Together Vienna bei der Medienaufsichtsbehörde eingebrachte Beschwerde gegen den ORF. Darin wird dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine Verletzung seiner gesetzlichen Verpflichtung zur objektiven Berichterstattung über den Gaza-Krieg und somit ein Verstoß gegen §10 Absatz 5 des ORF-Gesetzes vorgeworfen.

Unser Protest richtet sich vor allem gegen die in weiten Teilen unausgewogene Berichterstattung der Korrespondenten des ORF-Büros in Israel. Wir verwahren uns gegen die einseitige, offensichtlich pro-israelische ORF-Berichterstattung über den Nahen Osten - siehe Link Artikel Vereinigung für Medienkultur.

Dr. Martin Adel, Udo Bachmair, Bakk. phil.; Franz Fluch, Dr. Evelyn Itkin, Adalbert Krims, Dr. Regina Strassegger, Dr. Klaus Ther

https://www.medienkultur.at/neu/14689-2/

https://www.onestateembassy.com/_files/ugd/0b1160_4f50e3b166ca4004a1bb74d2ca40bcaa.pdf

https://mein.aufstehn.at/petitions/karim-el-gawhary-muss-beim-orf-bleiben?source=rawlink-ty

Rückfragen & Kontakt

Franz Fluch
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Ehemalige ORF-Journalist:innen

Rückfragen & Kontakt

Franz Fluch
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright