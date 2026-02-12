Protest gegen Ablösung Karim El-Gawharys und Unterstützung der ORF-Beschwerde von Standing Together Vienna

Wien (OTS) -

Der Vertrag von Karim El-Gawhary, Leiter des ORF-Nahostbüros in Kairo, wird vom ORF nicht mehr verlängert. Diese Entscheidung erfolgte nach einem Treffen des ORF-Generaldirektors Roland Weißmann Anfang November mit Israels Staatspräsident, Yitzhak Herzog, und dem Direktor des israelischen Rundfunks KAN, Golan Yochpaz, nachdem der vielfach ausgezeichnete Journalist vorher von der Israelitischen Kultusgemeinde, einigen rechtslastigen Politikern und in Social-Media-Kampagnen heftig kritisiert worden war. Karim El-Gawharys Vertrag endet im Juni 2026. Am 11. August wählt der Stiftungsrat den neuen ORF-Generaldirektor.

Als ehemalige ORF-Journalist:innen fordern wir daher die Verlängerung des Vertrags von Karim El-Gawhary und die Beibehaltung des ORF-Korrespondentenbüros in Kairo als unabhängigen Standort für die Nahost-Berichterstattung.

Ebenso unterstützen wir die vom jüdisch-arabischen Bündnis Standing Together Vienna bei der Medienaufsichtsbehörde eingebrachte Beschwerde gegen den ORF. Darin wird dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine Verletzung seiner gesetzlichen Verpflichtung zur objektiven Berichterstattung über den Gaza-Krieg und somit ein Verstoß gegen §10 Absatz 5 des ORF-Gesetzes vorgeworfen.

Unser Protest richtet sich vor allem gegen die in weiten Teilen unausgewogene Berichterstattung der Korrespondenten des ORF-Büros in Israel. Wir verwahren uns gegen die einseitige, offensichtlich pro-israelische ORF-Berichterstattung über den Nahen Osten - siehe Link Artikel Vereinigung für Medienkultur.

Dr. Martin Adel, Udo Bachmair, Bakk. phil.; Franz Fluch, Dr. Evelyn Itkin, Adalbert Krims, Dr. Regina Strassegger, Dr. Klaus Ther

https://www.medienkultur.at/neu/14689-2/

https://www.onestateembassy.com/_files/ugd/0b1160_4f50e3b166ca4004a1bb74d2ca40bcaa.pdf

https://mein.aufstehn.at/petitions/karim-el-gawhary-muss-beim-orf-bleiben?source=rawlink-ty