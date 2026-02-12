Big Blue Marble koordiniert Funkfrequenzen am Wiener Opernball

Wien (OTS) -

Dass „Alles Walzer!“ auf den TV-Geräten in der ganzen Welt ankommt, dafür sorgt unter anderem Big Blue Marble. Der heimische Broadcasting- und Streaming-Experte koordiniert insgesamt rund 170 TV-Funkfrequenzen vor Ort und ermöglicht so die professionelle Kommunikation aller nationalen und internationalen JournalistInnen und Kamerateams.

Akribische Planung der Schlüssel zum Erfolg

Am diesjährigen Wiener Opernball sind 170 Funkanlagen für den Rundfunk und die TV-Produktion im Einsatz. Big Blue Marble stellt dafür nicht nur die Sendeinfrastruktur zur Verfügung, sondern war bereits im Vorfeld aktiv in die operative Koordination eingebunden, um die störungsfreie Drahtlos-Kommunikation des ORFs und aller internationaler Rundfunkanstalten vor Ort sicherzustellen.

Verantwortlich, dass auch wirklich alles reibungslos funktioniert, ist Gerhard Keller. Seit Dezember 2025 sitzt der Big-Blue-Marble-Frequenzplaner daran, die notwendigen Frequenzen im Bereich von 470 bis 694 MHz sowie für Funkkameras bis in den 2 GHz Bereich einzuteilen, jedes einzelne Gerät zu erfassen und das mit der Fernmeldebehörde zu koordinieren. Das ist besonders wichtig bei Großevents wie dem Opernball, da hier eine große Anzahl an Funkanlagen auf engstem Frequenzraum zusammenkommen, was wiederum die Gefahr erhöht, dass sie sich gegenseitig stören.

Funkfrequenzen für den Rundfunk bedeutend

„Wer eine hochwertige Übertragungsqualität von TV-Bildern will, braucht Funkfrequenzen. Deshalb ist es wichtig, diese langfristig für den Rundfunk zu sichern“, kommentiert Keller abschließend.

Über Big Blue Marble

Big Blue Marble ist eine internationale Medientechnologie-Experte, der seinen Kunden Übertragung von TV- und Audio-Content in Broadcast-Qualität garantiert. Neben klassischer Rundfunkverbreitung via Terrestrik und Satellit in Österreich steht eine innovative Suite Cloud-nativer Streaming-Lösungen im Fokus. Damit unterstützt Big Blue Marble Rundfunkveranstalter, Telekommunikationsunternehmen, Kulturinstitutionen, Sportvereine oder andere Content-Anbieter weltweit, sichere und skalierbare Videodienste schnell und einfach auf den Markt zu bringen.