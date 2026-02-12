Globale Stärke, heimische Verantwortung: NOVOMATIC erneut als Leitbetrieb ausgezeichnet

Gumpoldskirchen (OTS) -

Die NOVOMATIC AG wurde von der unabhängigen Exzellenz-Plattform Leitbetriebe Austria auch für die Periode 2026/2027 als „Österreichischer Leitbetrieb“ ausgezeichnet. Die Zertifizierung würdigt Unternehmen, die wirtschaftliche Stärke konsequent mit verantwortungsvollem unternehmerischem Handeln verbinden.



NOVOMATIC ist bereits seit 2013 ein zertifizierter Leitbetrieb und wurde nun nach einem umfassenden Screening erneut ausgezeichnet. Der alle zwei Jahre stattfindende Evaluierungsprozess stellt sicher, dass die zertifizierten Unternehmen den höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Entscheidende Kriterien sind dabei nachhaltige Unternehmensziele wie Innovation, Wachstum und gezielte Mitarbeiterentwicklung. Als einer der größten Arbeitgeber Niederösterreichs und bedeutender Steuerzahler leistet der international tätige Gaming-Technologiekonzern einen nachhaltigen Beitrag zur heimischen Wertschöpfung. Gleichzeitig verfolgt NOVOMATIC eine langfristig ausgerichtete ESG-Strategie, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit mit ökologischer Verantwortung und sozialer Nachhaltigkeit verbindet.



„Langfristiger Unternehmenserfolg basiert auf Stabilität, Innovationskraft und klarer Verantwortung gegenüber Mitarbeitern, Gesellschaft und Umwelt“, betont NOVOMATIC-Vorstand Mag. Stefan Krenn im Zuge der Zertifikatsübergabe am niederösterreichischen Headquarter zusammen mit den Vorständen Dipl.-Ing. Ryszard Presch und Mag. Johannes Gratzl. „Die erneute Rezertifizierung als Leitbetrieb bestätigt unsere strategische Ausrichtung und unseren Anspruch, wirtschaftliche Stärke mit nachhaltiger Unternehmensführung zu vereinen.“ Auch Mag. Monica Rintersbacher, Geschäftsführerin von Leitbetriebe Austria, hebt die Bedeutung der Auszeichnung hervor: „NOVOMATIC steht seit vielen Jahren exemplarisch für das, was einen Leitbetrieb ausmacht: internationale technologische Innovationskraft auf der einen Seite und eine klar gelebte Verantwortung gegenüber Standort, Mitarbeitern und Gesellschaft auf der anderen. Mit der Rezertifizierung unterstreicht das Unternehmen seine Rolle als stabiler Impulsgeber für Wirtschaft und Beschäftigung in Österreich.“



Mit der erneuten Auszeichnung unterstreicht NOVOMATIC seine Position als wirtschaftlich verlässliches und verantwortungsvolles Unternehmen sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene.



