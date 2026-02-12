Mit Gespür für Marke und Markt: Eva Kneissl leitet Außerhausvertrieb bei Almdudler

Wien (OTS) -

Eva Kneissl verantwortet seit Mai 2025 die Verkaufsleitung für den Außerhausmarkt Österreich bei Almdudler. In ihrer Position im Team von Verkaufsleiter Christian Wurzberger führt sie ein sechsköpfiges Team aus Key Account Manager:innen und Außendienstmitarbeiter:innen und betreut zudem ausgewählte Partner direkt.

Bereits seit Dezember 2020 im Familienunternehmen aktiv, hat Kneissl in verschiedenen Vertriebsfunktionen bewiesen, dass Markenliebe und Marktkompetenz bei ihr Hand in Hand gehen. Berufliche Erfahrung sammelte sie zuvor in verschiedenen Vertriebs- und Key-Account-Positionen bei internationalen Markenunternehmen im Bereich Konsumgüter. Mit dem Start der neuen Vertriebsstruktur im Frühjahr 2025 wurde der Kurs auf Zukunft gestellt – mit klarer Ausrichtung auf Partnerschaften, Potenziale und Premium-Positionierung im Außerhausmarkt. „Wir setzen auf ein starkes Portfolio, das nicht nur erfrischt, sondern echte Geschichten erzählt – über Heimat, Lebensfreude und gelebte Gastfreundschaft. Unser Ziel ist es, Almdudler und Spezi® dort zu verankern, wo Geselligkeit und Genuss aufeinandertreffen“, erklärt Kneissl. Ob im Gasthaus ums Eck, auf Festivals oder im hippen Citylokal – überall dort, wo man gerne zusammensitzt, dürfen auch Almdudler und Spezi® als zwei echte österreichische Originale nicht fehlen.

Mit analytischem Blick, klarer Struktur und dem Mut, Bestehendes auch zu hinterfragen, gestaltet sie gemeinsam mit ihrem Team die Vertriebsstrategie für den Außerhausmarkt neu – immer mit einem Ohr bei den Almdudler-Partnern und einem Herz für die Marke. Die Schwerpunkte liegen dabei auf den Bereichen GFGH, C&C, HORECA sowie System- und Impulsgastronomie.