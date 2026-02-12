LVTmoto eröffnet neues Logistikterminal in Caldes de Montbui nahe Barcelona

Salzburg (OTS) -

Salzburg, Caldes de Montbui, 11. Februar 2026. Der spanische Zweiradlogistiker LVTmoto (Logistic Vázquez Tarrés S.L.), ein Unternehmen der Lagermax Group, verlegt seine Aktivitäten vom bisherigen Standort, Santa Perpetua de Mogoda, in das neu errichtete Logistikterminal nach Caldes de Montbui, nahe Barcelona. Dieser strategische Schritt markiert einen wichtigen Meilenstein zur Weiterentwicklung des Unternehmens und unterstreicht das klare Bekenntnis von LVTmoto zu operativer Exzellenz auf der iberischen Halbinsel und den Balearen.

Das moderne Logistikzentrum bietet optimierte Prozesse, eine hochmoderne Infrastruktur und ist strategisch auf zukünftiges Wachstum ausgerichtet. Die Lage im Industriepark La Borda, an der zweiten Ringstraße von Barcelona, ermöglicht einen entscheidenden logistischen Vorteil: Die direkte Anbindung an eine der wichtigsten Verkehrsachsen entlang der spanischen Mittelmeerküste, die auch integraler Bestandteil des europäischen Verkehrsnetzes ist, gewährleistet eine hervorragende grenzüber-schreitende Erreichbarkeit.

Logistik mit Verantwortung – BREEAM-Siegel für Logistikterminal

Umweltbewusstsein trifft auf Effizienz – in Caldes de Montbui stehen auf einer Fläche von über 16.000 m² erweiterte Kapazitäten für die optimierte Lagerung und den Vertrieb von Motorrädern und Rollern zur Verfügung. Die moderne Anlage verfügt über 15 Ladetore, 120 Stellplätze und eine energieeffiziente LED-Beleuchtung. Das nach den neuesten ökologischen Standards erbaute Gebäude wurde mit der BREEAM-Zertifizierung mit der Note „Sehr gut“ ausgezeichnet.

„Mit der neu errichteten Logistikplattform, welche die bisherige Fläche verdreifacht und die Betriebsprozesse optimiert, schaffen wir für unsere langjährigen Partner*innen und Neukund*innen beste Voraussetzungen für noch schnellere Lieferzeiten und eine höhere Verfügbarkeit ihrer Zweiräder. Die Inbetriebnahme ist für das erste Quartal 2026 geplant“, sagt Eva Vasquez.

Umweltfreundliche Zweirad-Distribution am Punkt

Spezialisiert auf Distribution und Lagerung bietet LVTmoto seit vielen Jahren verpackungsfreie Transporte als umweltfreundliche Lösung bei der Distribution von Zweirädern für Unternehmen und Privatpersonen.

Aufgrund seiner strategisch günstigen Lage in unmittelbarer Nähe zu Barcelona fungiert Caldes de Montbui als ideale Drehscheibe und Logistikknotenpunkt zwischen dem Mittelmeerraum und Zentraleuropa. Damit stärkt LVTmoto seine internationale Wettbewerbsfähigkeit und stellt sich langfristig für weiteres Wachstum auf.

Über die Lagermax Gruppe

Unter dem Motto "Together in motion." bietet die Lagermax Gruppe mit über 85 eigenen Standorten in 15 Ländern Europas ein ausgereiftes Distributionsnetz für alle Kundenwünsche. Grenzen verschwinden zunehmend, lokale Eigenheiten aber bleiben – Lagermax macht beides zu seiner Stärke. Die Lagermax Gruppe erwirtschaftete 2024 einen Gesamtumsatz von 765 Millionen Euro und beschäftigt 4.100 Mitarbeiter*innen.