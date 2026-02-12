Einladung hybrides Pressegespräch 4.3.2026: Hirngesundheit 2026: KI, Prävention, Empathie – bleibt der Mensch im Mittelpunkt?

Wien (OTS) -

Hirngesundheit entscheidet über Lebensqualität, Selbstbestimmung und gesellschaftliche Teilhabe. Die moderne Neurologie hat in den vergangenen Jahren enorme Fortschritte erzielt: Schlaganfälle und Demenz werden schneller erkannt und effektiver behandelt, neue Therapien verändern die Prognose neurologischer Erkrankungen nachhaltig.

Doch 2026 steht das Fach an einem Wendepunkt.

Künstliche Intelligenz, Big Data und High-Tech-Diagnostik erobern mit rasanter Geschwindigkeit Klinik und Praxis. Algorithmen analysieren Bilddaten, prognostizieren Risiken und unterstützen Therapieentscheidungen.



Aber wird Medizin dadurch tatsächlich besser?

Gelingt der Schritt von der Reparaturmedizin hin zu wirksamer Prävention?

Und was geschieht mit Empathie, Inklusion und ärztlichem Zuhören in einer zunehmend technisierten Versorgungsrealität?

Pressegespräch live vor Ort und online

Datum: 4. März 2026

Uhrzeit: 9:00 bis 10:30 Uhr

Ort: Club am Hof 8, 1010 Wien

Die Jahrestagung der Österreichischen Gesellschaft für Neurologie (ÖGN) findet von 18.- 20.3. 2026 in Villach statt. Leitmotiv ist „Neurologie zwischen High-Tech und Empathie“.

Themen des Pressegesprächs

High-Tech & KI – Revolution oder überschätztes Versprechen

Prävention – wird sie zur stärksten Therapie?

Inklusive Medizin & Empathie – bleibt der Mensch im Mittelpunkt?



Ihre Gesprächspartner:innen (in alphabetischer Reihenfolge):

Univ.-Prof. Dr. Christian Enzinger, Past-Präsident ÖGN, MUG vor Ort

Prim.a Priv.-Doz.in Dr.in Julia Ferrari, Präsidentin-elect ÖGN, vor Ort

Univ. Prof. Dr. Johannes Fellinger, Leiter Klinisches Forschungsinstitut für

Entwicklungsmedizin JKU Linz, vor Ort

Prim. Univ.-Prof. Dr. Jörg R. Weber, Präsident ÖGN, vor Ort

Prof. Dr. med. Roland Wiest, Universitätsinstitut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie, Inselspital Bern, online



Um Anmeldung und Bekanntgabe der Art der Teilnahme wird gebeten

unter [email protected]

Link: https://www.oegn.at/jahrestagungen/

Hybrides Pressegespräch der ÖGN: Hirngesundheit 2026: KI, Prävention und Empathie – bleibt der Mensch im Mittelpunkt?

Datum: 04.03.2026, 09:00 Uhr

Ort: Wien

Club Am Hof 8

1010 Wien

Österreich