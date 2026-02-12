Ausbau der Elementarpädagogik an allen Hochschultypen durch zusätzliche Ausbildungsplätze

Wien (OTS) -

In den letzten zehn Jahren haben Einrichtungen aller Hochschultypen damit begonnen, Aus- und Weiterbildungsangebote für die Elementarpädagogik aufzubauen. Dazu zählen unter anderem die Universität Graz, die Hochschule Campus Wien und die Mehrzahl der Pädagogischen Hochschulen. Im Herbst 2025 hat das erste grundständige Studium für Elementarpädagogik an der Hochschule Campus Wien gestartet. Aufbauend auf diesen Kompetenzzentren sollen ab Herbst 2026 attraktive Angebote für weitere Zielgruppen neu geschaffen oder erweitert werden. Sowohl die Gruppe der im Berufsfeld tätigen Assistenzkräfte als auch die Gruppe der AHS-Maturantinnen und Maturanten bergen Potenziale für die Ausbildung zusätzlicher Elementarpädagoginnen und Elementarpädagogen.

Im Rahmen des Ministerratsvortrags vom 4. Juni 2025 wurde eine Ausbildungsoffensive in der Elementarpädagogik beschlossen, die insbesondere den Ausbau von Ausbildungsplätzen an allen Hochschultypen in Österreich vorsieht. Ziel dieser Förderung ist der Ausbau praxisbezogener Ausbildungsangebote auf Hochschulniveau im Bereich der Elementarpädagogik sowie die bestmögliche Vorbereitung der Absolventinnen und Absolventen auf den nationalen Arbeitsmarkt.

Daher werden beginnend dem Studienjahr 2026/27 jährlich 100 geförderte Studienanfänger/innenplätze in Fachhochschul-Bachelorstudiengängen "Elementarpädagogik" über drei Studienjahre zur Verfügung gestellt.

Im Zuge einer bundesweiten Ausschreibung bis Dezember 2025 konnten die Fachhochschulen ein Förderansuchen für die entsprechenden Studienanfänger/innenplätze stellen. Die Vergabe dieser geförderten Plätze wurde seitens des BMB auf Basis klar definierter Förderkriterien geprüft.

Die Entscheidung über Verteilung der geförderten Studienanfänger/innenplätze erfolgt wie folgt:

50 Studienanfänger/innenplätze an die Hochschule Campus Wien

25 Studienanfänger/innenplätze an die Fachhochschule Salzburg

25 Studienanfänger/innenplätze an die Hochschule für Angewandte Wissenschaften St. Pölten

Damit startet das grundständige Bachelorstudium Elementarpädagogik ab Herbst 2026 an 7 Pädagogischen Hochschulen (PH NÖ, PH Wien, PPH Linz, PH Steiermark, PPH Augustinum, PPH Burgenland und PH Tirol) und 3 Fachhochschulen.

Dadurch können regionale Bedarfslagen bestmöglich berücksichtigt und die vorhandene Expertise der österreichischen Hochschulen optimal genutzt werden. Die akademische Professionalisierung im Bereich Elementarpädagogik ist ein zentrales Anliegen des BMB, neben der weiterhin wichtigen schulischen Ausbildung in BAfEP und BAfEP-Kollegs. Die geförderten FH-Studiengänge bieten zukünftigen Elementarpädagog/inn/en bestmögliche Voraussetzungen für eine wissenschaftlich fundierte und praxisorientierte Ausbildung auf höchstem Niveau.

Dazu Bildungsminister Christoph Wiederkehr:

„Mit dieser gezielten Förderung stellen wir sicher, dass künftig mehr qualifizierte Fachkräfte für die elementarpädagogischen Einrichtungen zur Verfügung stehen. Unser Ziel ist es, hochwertige frühkindliche Bildung österreichweit zu stärken und den Beruf der Elementarpädagogin bzw. des Elementarpädagogen zu attraktivieren.“