  • 12.02.2026, 09:01:06
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Autostadt Frühlingsevent bringt Stars der Urban Art-Szene nach Wolfsburg

21 nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler vom 21. März bis 7. April zu Gast (FOTO)

Der deutsche Graffiti-Künstler Can2 ist beim Autostadt Frühlingsevent zu Gast und gestaltet live vor den Augen der Besucherinnen und Besucher beeindruckende Urban Art. // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/19185 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Wolfsburg (OTS) - 

Wolfsburg (ots)

  • Wand- und Bodenmalereien entstehen live vor den Augen der Gäste
  • Künstler Peeta gestaltet Pavillon-Außenfassade mit 3D-Illusionen
  • 13 imposante "Monolithen" als vertikale Leinwände für Urban Art
  • Mitmach-Angebote: "Art Camp", Workshops und die Suche nach dem goldenen Ei

So haben Gäste die Autostadt noch nie erlebt: Vom 21. März bis zum 7. April verwandelt sich der Themenpark in einen riesigen Urban-Art-Parcours. Dafür reisen 21 international renommierte Künstlerinnen und Künstler nach Wolfsburg. Mit dabei sind unter anderem Guido van Helten, bekannt für monumentale, fotorealistische "Murals" - großflächige Wandmalereien -, die Graffiti-Pioniere DAIM und CAN2, deren Arbeiten in Städten wie New York, Los Angeles und Paris zu sehen sind, sowie Magda Sayeg, Begründerin des "Urban Knitting", die Projekte unter anderem in London und Sydney realisiert hat. Ein besonderes Highlight: Der venezianische Künstler Peeta verwandelt die Außenfassade des ehemaligen Lamborghini Pavillons mit einer spektakulären 3D-Illusion in ein visuelles Meisterwerk.

Die Künstlerinnen und Künstler arbeiten unter anderem auf 13 eigens installierten Monolithen - freistehende, bis zu 8,5 Meter hohe Blöcke, die als riesige Leinwände dienen. Im Mittelpunkt steht der kreative Prozess: Die Werke entstehen während des Events live vor den Augen der Besucherinnen und Besucher, die Urban Art als offene, lebendige Kunstform erleben und direkt mit den Künstlerinnen und Künstlern ins Gespräch kommen können. Digitale Angebote vertiefen dieses Erlebnis: Über QR-Codes erhalten sie Zugang zu Kurzfilmen, Interviews und Hintergrundinformationen zu den einzelnen Künstlerinnen und Künstlern sowie ihren Werken.

Mitmachen, entdecken, genießen

Beim "Art Camp" können Kinder und Jugendliche verschiedene Techniken der Urban Art ausprobieren, während die Suche nach dem goldenen Ei Besucherinnen und Besucher aller Altersgruppen zur aktiven Teilnahme einlädt. Gleichzeitig werden im Park neu gestaltete Ostereier zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler präsentiert. Erstmals ergänzt ein spezielles kulinarisches Frühlingsangebot das Event und spiegelt die Vielfalt und Experimentierfreude der Urban Art auch geschmacklich wider.

Informationen zum Frühlingsevent unter: www.autostadt.de/fruehling

Rückfragen & Kontakt

Autostadt GmbH
Unternehmenskommunikation
Stadtbrücke
38440 Wolfsburg

Telefon +49 - (0) 5361 40-1444
Telefax +49 - (0) 5361 40-1419
E-Mail: [email protected]

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Vorschau Bild von Urban-Art-Pionierin Magda Sayeg ist beim Autostadt Frühlingsevent zu Gast und verleiht dem Themenpark mit ihren kreativen Textilinstallationen lebendige Akzente. // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/19185 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis. [Bild, 1.35MB]

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