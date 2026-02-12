INTEGRI 2026: Österreichischer Preis für Integrierte Versorgung lädt zur Einreichung ein

Wien (OTS) -

Der INTEGRI – Österreichischer Preis für Integrierte Versorgung der CompuGroup Medical (CGM) geht 2026 in seine achte Runde. Bis 15. März 2026 sind integrierend tätige Gesundheitsdienstleister eingeladen, ihre erfolgreichen Projekte, innovativen Versorgungsmodelle und zukunftsweisenden Initiativen einzureichen. Die ersten sind bereits eingelangt.

Der INTEGRI richtet sich an jene Akteurinnen und Akteure des österreichischen Gesundheitswesens, die Versorgung über Sektor-, Berufs- und Organisationsgrenzen hinweg neu denken und gestalten – mit dem Ziel, Patientinnen und Patienten spürbar bessere Versorgung zu ermöglichen.

Eine Erfolgsgeschichte der Vernetzung und Sichtbarkeit

Seit seiner ersten Ausschreibung im Jahr 2012 hat sich der INTEGRI als zentrale Plattform für integrierte Versorgung etabliert. In sieben Austragungen wurden aus 129 Einreichungen insgesamt 21 herausragende Projekte ausgezeichnet. Die prämierten Initiativen stehen exemplarisch für Entwicklungspotential, Kooperationsbereitschaft und Wirksamkeit im österreichischen Gesundheitssystem.

Die unabhängige Fachjury ist berufs- und sektorenübergreifend mit erfahrenen Health Professionals besetzt. Die ausgezeichneten Projekte erhalten nicht nur die exklusive INTEGRI-Skulptur des österreichischen Glaskünstlers Robert Comploj, sondern auch breite mediale Präsenz: Alle Preisträger werden traditionell in renommierten Fachmedien vorgestellt und langfristig sichtbar gemacht. Informationen zu allen bisherigen Preisträgern finden sich unter www.integri.at.

Die INTEGRI-Preisträger 2026 werden am Abend des 4. Mai 2026 im Rahmen des 67. Kongresses für Krankenhausmanagement im Kultur Kongress Zentrum Eisenstadt geehrt.

Wozu einreichen? – Sichtbarkeit, Reflexion und Wirkung

Der INTEGRI ist viel mehr als eine Auszeichnung. Er bietet Raum für Reflexion, Austausch und Weiterentwicklung – und verstärkt die Wirkung erfolgreicher Projekte über die eigene Organisation hinaus. Er schafft Sichtbarkeit für Ihre Ideen, sorgt für Vernetzung und Erfahrungsaustausch und leistet einen wertvollen Beitrag zu besserer Patientenversorgung. So betont Angelika Wagner-Kronberger, MBA MSc (Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft, LKH Graz II, INTEGRI-Preisträgerin 2024): „Die Wirksamkeit und Qualität der ACM-Überbrückungsambulanz wurden systematisch über vier zentrale Sockel erfasst: Leistungsparameter, Strukturqualität, Prozessqualität und Ergebnisqualität. Diese mehrdimensionale Herangehensweise machte den Erfolg des Projekts messbar und belegte die Wirksamkeit des Versorgungsmodells. Ein bedeutender Meilenstein war die Auszeichnung mit dem INTEGRI-Preis 2024. Die bundesländerübergreifende Anerkennung würdigte die Innovationskraft und Wirksamkeit des Projekts, erhöhte die Sichtbarkeit über institutionelle und regionale Grenzen hinaus und bot Impulse für fachlichen Austausch und Reflexion bestehender Versorgungsstrukturen.“

Christina Hirsch, BSc (Amt der NÖ Landesregierung, Demenz-Service Niederösterreich, INTEGRI-Preisträgerin 2024) hebt den Mehrwert hervor: „Durch die Einreichung zum INTEGRI-Preis boten sich für uns viele Gelegenheiten, das Projekt in allen Facetten seines Bestehens zu betrachten. Einerseits wurde über gewachsene Strukturen reflektiert, andererseits taten sich richtungsweisende Inputs für die Zukunft auf. Jedenfalls wurde kostenlos entstandene und verwertbare Energie generiert. Die Auszeichnung mit dem INTEGRI schuf nicht nur ein kurzfristiges Erfolgserlebnis, sondern führte auch zu Anerkennung in der Fachwelt und stärkte nachhaltig das Zusammengehörigkeitsgefühl quer durch alle Ebenen des Demenz-Service NÖ. Der künstlerisch gestaltete, für uns wertvolle Preis, ist sehr ansprechend und hat einen wichtigen Platz im Demenzservice NÖ.“

Gesucht: Projekte mit Vorbildwirkung

Der INTEGRI richtet sich an Projekte, Aktivitäten und Initiativen, die beispielgebend dafür sind, wie Versorgung im Gesundheitswesen über traditionelle Strukturen hinaus gedacht und gestaltet werden kann, und anderen Mut machen:

intersektorale Kooperationsmodelle zwischen ambulanter, stationärer und sozialer Versorgung

innovative Ansätze aus Primärversorgungseinheiten (PVE)

patientenzentrierte Versorgungsnetzwerke

digitale Lösungen zur Verbesserung von Informationsflüssen und Zusammenarbeit

interdisziplinäre Pflege- und Betreuungsmodelle



Der INTEGRI stellt keine starren Formate oder Themenfelder als Hürden auf, sondern adressiert Kreativität, Relevanz und Praxisnähe: entscheidend ist, dass die Einreichungen den Leitgedanken der Integrierten Versorgung tragen und einen nachvollziehbar positiven Beitrag für Patientinnen, Patienten und die Organisation des Gesundheitswesens leisten.

Einfach einreichen

Die Einreichfrist für den INTEGRI 2026 läuft bis zum 15. März 2026: Alle Projektergebnisse, Modelle, Initiativen und Ideen, die sich mit der Verbesserung der Integrierten Versorgung befassen, sind herzlich eingeladen, am Wettbewerb teilzunehmen: Gesucht werden Beiträge aus allen Bereichen des Gesundheitswesens – von Primärversorgungseinheiten über Krankenhäuser und Reha-Einrichtungen bis hin zu sozialen Diensten, Pflegeorganisationen, Gesundheitsnetzwerken oder intersektoral vernetzten Versorgungskonzepten.

Die Einreichung ist einfach: Auf www.integri.at stehen alle Unterlagen, Kriterien und Hilfestellungen bereit. Die Plattform führt Schritt für Schritt durch den Prozess und bietet zudem Informationen zur Jury, zu den Bewertungskriterien, Preisträgern der Vorjahre, zu den Projekten und zur INTEGRI-Abendgala.

Über den INTEGRI

Der INTEGRI – Österreichischer Preis für Integrierte Versorgung wurde 2011 gemeinsam von CompuGroup Medical (CGM) und dem INTEGRI-Initiativforum ins Leben gerufen und erstmals 2012 vergeben. Seitdem zeichnet der Preis alle zwei Jahre Organisationen und Gruppen aus, die mit beispielgebenden bereichs-, sektoren- oder berufsgruppenübergreifenden Versorgungsansätzen einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung in Österreich leisten.

Der Preis steht für Mut zur Veränderung, Kooperation über Grenzen hinweg und den Willen, Versorgung neu zu denken. Mit der achten Ausgabe 2026 setzt der INTEGRI diesen Weg fort und lädt alle Gesundheitseinrichtungen, Initiativen und Verantwortliche ein, Teil dieser Entwicklung zu sein. Damit Menschen aus allen Bereichen des Gesundheitswesens motiviert werden, sich mit ihren Erfahrungen, Projekten und Ideen einzubringen, ist der CompuGroup Medical (CGM) als Initiator des INTEGRI wichtig: Ihre Lösung kann andere inspirieren und gemeinsam bringen wir das Gesundheitssystem voran!