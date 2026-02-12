Kids aufgepasst – im Raurisertal ist Spaß im Schnee angesagt

Rauris (OTS) -

Wer glaubt, im Winter dreht sich alles nur um klassisches Skifahren und Pistenkilometer, der hat das Raurisertal noch nicht erlebt. Im „Tal der Goldgräber“ im Nationalpark Hohe Tauern warten Abenteuer, die selbst die aktivsten Kids fordern.

Das Skigebiet der Rauriser Hochalmbahnen ist der perfekte Spielplatz für alle, die Abwechslung im Schnee suchen. Auf 32 Pisten-km geht es hoch hinaus bis 2.217 Meter. Besonders cool für Kids ist die 700 Meter lange Family Slope, die mit Wellenbahnen, Steilkurven, einer Tunnel-Schnecke und kleinen Schanzen dafür sorgt, dass garantiert keine Langeweile aufkommt. Dank der Übersichtlichkeit des Gebiets können ältere Kids auch mal alleine eine Runde drehen, während die Eltern alles im Blick behalten.

Wenn die Skischuhe mal Pause haben, geht der Action-Faktor erst richtig hoch. Das Raurisertal verwandelt sich abseits der Pisten in einen riesigen Naturspielplatz. Auf der Rodelbahn „Kreuzboden“ können sich Familien täglich lustige Duelle liefern und 2-mal abends mit Beleuchtung. Dank dem Sessellift ist der Aufstieg kinderleicht und schont die Kräfte für die nächste Abfahrt.

Wer noch mehr Energie hat, versucht sich im Talschluss Kolm Saigurn beim Schneemann-Bauen in XXL-Dimensionen oder beim Eisklettern. Ein absolutes Highlight für große und kleine Entdecker sind die Schneeschuhtouren mit den Nationalpark-Rangern durch den bedingt zugänglichen Rauriser Urwald. Hier lernen die Kids, wie man Tierspuren liest oder beobachten mit etwas Glück heimische Wildtiere. Gemütlich kann der Tag dann mit einer Pferdeschlittenfahrt oder bei einer abendlichen Fackelwanderung ausklingen.

Das Raurisertal beweist, dass der Winter hier ein echtes Multitalent ist. Jeder Tag hält ein neues Abenteuer bereit, nach dem die Kids abends müde, aber glücklich ins Bett fallen.